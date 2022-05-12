《台中醫療量能足》專責病床增至898床 63％空床

台中市兒童莫德納疫苗昨天開打，醫療團隊進入校園為學童施打。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/05/12 05:30

招募退休行政、醫療人員支援 已有200多人報名 兒童開打莫德納 首日偏校27人接種

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中市昨天新增本土確診個案三千三百五十六例，市府已預估未來一週台中市確診數可能破萬，針對各界擔憂醫療量能是否足夠？市長盧秀燕表示，中市目前專責病床加開至近九百床，有六成三可用，也招募約聘人員、退休醫療人員支援，本週六中市將開設近期最後一次快打站，呼籲十八歲以上民眾不限第三劑施打，有意願都來打。

週六開快打站 18歲以上不限第三劑

另兒童莫德納疫苗也於昨天開打，有意願接種約二成八，醫師施勝桓表示，兒童的接種率不到百分之三十實在太低，認為兒童接種率應該提升到六成才有群體免疫力，而且近期確診人數大增，其中百分之十五為兒童，醫生也呼籲兒童施打疫苗提升保護力。

市長盧秀燕昨在防疫記者會指中央預估這波全國疫情的高峰，可能就在下週，目前台中申請居家照護已有一萬六千零八十五人、約八成五已收案，另專責病床再增加五十九床，共八百九十八床，可使用床數還有五百七十二床，病床數量有餘裕，由於估計台中下週確診數會達萬人，而五月底到六月初是高峰恐達二萬到五萬人，衛生局長曾梓展在議會答詢，預計增加四十八名約聘人員到衛生所協助，目前招募到三十六人，並招募退休衛生行政及醫療人員，已有兩百多人報名。

預估確診高峰 在5月底到6月初

另以昨新增確診病例中十二歲以下兒童也增加，有四百五十二人、占十三．五％，而高中以下學校班級停課也增至二百二十九校、四○三班，針對台中兒童莫德納疫苗開打首日，有東勢區、太平區等小型學校施打，實際施打人數為二十七人，教育局預計今日有十校、明天三十三校區施打，本週共六千人接種，希望在六月二日完成接種，不過首日也有大班六歲童請假到外展站施打、不少國小學童下課也在家長陪伴下到診所施打。

兒童願意接種僅2成8 六都最低

針對台中市兒童莫德納疫苗接種意願僅二成八，目前為六都最低，曾梓展指出，預估之後台中調查BNT疫苗後，整體施打意願可達五成以上，但以整體兒童及全民的群體免疫力來說，仍建議應達到七成。

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