民進黨台中市議員初選》第10選區 江肇國、黃守達過關

2022/05/11 05:30

第13選區 李天生、林德宇、張芬郁勝出

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中第十選區（中區、西區）、第十三選區（大里、霧峰）市議員初選民調昨天出爐，第十選區現任議員江肇國、黃守達雙雙過關，挑戰失敗的新人里長蕭行凱表示，會全力輔選市長及議員雙贏；第十三選區因五搶三競爭激烈，已連任四屆議員的李天生拿下第一，尋求連任的林德宇獲得第二，捲土重來的前市議員張芬郁搶下第三，三人可望獲提名，但第四名的蔡美華差距僅○點○○一二，已申請複查。

僅差0.0012 蔡美華申請複查

民進黨第十選區初選有現任議員江肇國、黃守達與西區昇平里長蕭行凱三搶二，江肇國在上月底確診居家隔離，選前不少人當他的分身到市場拜票，因現任優勢，加上服務獲肯定，仍拿下第一；黃守達民調前勤跑基層及街口拜票，也有現任問政實績，順利出線，二人將獲提名爭取連任；蕭行凱以新人挑戰雖失利，但成績不算太差，眾人已勉勵他下屆再加把勁。

第十三選區民進黨提名二加一（婦女保障）席，張芬郁、蔡美華、賴美連三女將激烈廝殺，讓現任市議員李天生、林德宇充滿危機感，民調前全力固票。

民調結果，李天生、林德宇拿下第一名及第二名，本屆市議員落選頭的前市議員張芬郁驚險以○點○○一二差距，拿下提名最後一張門票，蔡美華則尋求複驗，立委何欣純推出助理賴美連雖有加權仍墊底，無緣選議員。

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