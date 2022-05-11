29年來首斷貨》檢疫新規專案進口 劍蘭種球抵后里

劍蘭種球專案進口來台。（記者張軒哲攝）

2022/05/11 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中后里種植三十多公頃劍蘭（唐菖蒲），種球來自荷蘭，因農委會防檢局要求加驗鳳仙花壞疽斑點病毒，荷蘭檢疫量能來不及因應而無法出口來台，導致二十九年來首度斷貨。立委楊瓊瓔二月間接獲貿易商及花農陳情，歷經三個月協商，讓種球專案進口來台，解決「無球可種」困境，昨日上午在后里美地公司開啟貨櫃，讓花農提貨。

未趕上2月催芽 4、5月間播種

農委會訂定唐菖蒲種球輸入規定，要求輸出國檢疫證應加註「經田間檢疫或於輸出前經實驗室檢測未罹染INSV鳳仙花壞疽斑點病毒」，否則退運或銷燬，以控制傳入風險。前開新制去年八月進行國內預告，去年十一月行文荷蘭。

國內唐菖蒲一般在二月進行種球催芽，四、五月間播種，因增加檢疫鳳仙花壞疽斑點病毒，緩衝期太短，荷蘭檢疫量能來不及因應，致唐菖蒲種球遲遲無法裝船。后里多位花農苦等不到種球，與貿易商聯名向楊瓊瓔陳情，盼暫緩實施檢疫。經農委會同意專案進口，於輸入時進行邊境檢疫，若檢出病毒須整批退運或銷燬。

進口2貨櫃400萬顆 只夠種植一季

后里花農歷經三個月漫長等待，終於盼到種球進口來台，昨在后里美地公司開啟貨櫃，總共二只貨櫃、四百多萬顆種球，提供花農提貨種植，詹姓花農表示，一般過年開始種植劍蘭，二十九年來頭一次遇到種球斷貨，花田荒廢長草還要納租，沒有收成就沒有收入，煩惱到吃不下睡不著。

貿易商沈麗美說，一般每年需求五、六只貨櫃的種球，這次專案進口二只貨櫃，只夠種植一季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法