酒駕死亡6都最多 議員促公布累犯照片

市議員賴佳微要求比照高雄，讓酒駕起訴個案到殯儀館服勞務。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/11 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕市議員賴佳微昨在議會質詢表示，台中市前年酒駕致死人數六都最多，今年一至三月酒駕車禍死亡八人，又是六都最多，比高雄二人、新北四人多許多，質疑為何不依酒駕新法公佈酒駕累犯照片，也要求比照高雄酒駕起訴個案到殯儀館服勞務，市府回應，近日將確認，最快後天公佈，副市長陳子敬表示，今年初執行「掃除醉犯」專案，成效會逐漸顯現。

今年1月至3月 死亡8人

賴佳微說，警政署統計，今年一到三月酒駕死亡車禍，新北四人、台北二人、桃園三人、台南四人、高雄市二人、台中市八人，是新北、台南的兩倍之多，相比去年同期的二人現在增到八人，市府對於酒駕數據麻木不仁，防治政策成效不彰，讓台中市又變回酒駕之都。

賴佳微指出，台中市只靠警察臨檢無法有效嚇阻酒駕，今年三月底酒駕新法「十年內兩次以上酒（毒）後駕車、拒絕酒（毒）測，得公布其姓名、照片及違法事實」，六都幾乎都公布了，台中還在拖延，並建議學習高雄市讓酒駕犯去殯儀館服勞務，擦拭往生室、入殮室及火化場。

交通局：最快後天公佈累犯

陳子敬說，今年酒駕死亡車禍多為自撞，酒駕者照片不是不公佈，而是酒駕裁決後有申訴期，期滿一定會公佈，絕無包庇；交通局說，酒駕累犯名單有二、三人，將會向法院確定其救濟期滿且未提出行政救濟，最快後天公佈。

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