台中議員關切公車安全 市府︰加強稽查

台中免費公車每年補助30億，卻3年9次火燒車，議員楊典忠批「錢都補助到哪」。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府每年補助免費公車預算高達卅億元，多名議員九日在市議會交通地政業務質詢時關切公車安全，楊典忠質疑三年就發生九次公車火燒車事故，何敏誠也指出，每年發生逾三百件公車事故，公車安全性令乘客不安；交通局長葉昭甫指出，均有要求業者須自主檢修，也會抽查車輛及評鑑，維護民眾乘車安全。

楊典忠昨出示他向消防局調的處理資料指出，三年發生九次公車火燒車的紀錄驚人，幸好無人傷亡，但市府僅要求業者自主檢查再搭配五千元罰款，根本無規範效果，市府每年補助免費公車預算高達卅億元，卻未能拿出更積極作為，「火燒車不應該成為台中市的公車印象」，他要求交通局設法強化規範。

議員促強化規範、積極作為

議員周永鴻也指出，不少路線公車脫班和漏班，屢惹民怨，他也質疑火燒車事件，讓通勤族既不便且不安；議員張家銨更指出，甚至發現北部的老舊柴油車被公車業者購進台中上路，行駛大肚山往返醫院的路線。

何敏誠也說，台中公車事故不但每年多達三百多件，平均一個月有廿七．六件，每年約造成四百多人受傷，如何讓民眾安全乘車。

副市長︰要求業者檢視車輛性能

台中市副市長陳子敬坦言，三年九件火燒車案件，市府確有必要深切檢討，會嚴格要求業者全面檢視公車車輛性能及加強稽查。

葉昭甫也說，火燒車任何一次都不能發生，都強烈要求業者在出車前務必做好檢修，除業者自主管理三級三審外，交通局也會不定期稽查，每年還會有評鑑制度，針對車輛維修狀況會納入檢查，會要求業者說明火燒車案件並提改善作法。

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