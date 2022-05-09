台中大坑荔枝椿象橫行 市府加強防治

台中市大坑步道最近荔枝椿象橫行，甚至形成所謂的「椿象柱」。（記者許國楨攝）

2022/05/09 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑步道最近荔枝椿象橫行，尤其是一些木樁、拉繩上都是密密麻麻的荔枝椿象，民眾不小心碰觸，即可能被荔枝椿象的毒液噴到，造成皮膚發癢潰爛，民眾希望市府加快防治腳步，讓民眾能安心上山；台中市觀光旅遊局表示，除施放平腹小蜂加強生物防治外，最近也派員每週兩次利用「吸力機」吸除及撲殺荔枝椿象改善。

生物防治施放蜂卵 派人吸蟲

大坑風景區擁有豐富的天然資源及多條難易度及不同特色的登山步道，除平日固定有山友攀登健身，每逢假日更吸引大批民眾上山運動，疫情期間民眾怕群聚感染，這些步道成為首選，尤其是六至十號登山步道因難易適中，常有親子一同前往。

但六至十號步道因周邊私有土地，有農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年四、五月常有外來種荔枝椿象產卵繁衍，為避免登山民眾遭荔枝椿象噴灑毒液灼傷，台中市風景區管理所除在步道附近設立告示牌提醒遊客，四月中旬並啟動生物防治，施放六萬顆平腹小蜂蟲卵，希望藉由平腹小蜂孵化後再產卵到荔枝椿象的卵中，讓荔枝椿象無法孵化，達到生物防治的效果。

不過，最近民眾發現，市府防治腳步似乎趕不上椿象繁殖的速度，許多步道路面都是椿象，木棧道上的木樁及拉繩上更是滿布荔枝椿象，形成所謂的「椿象柱」及「椿象拉繩」，民眾不小心碰觸恐被荔枝椿象的毒液噴到，致皮膚出現灼熱、搔癢，希望市府能加快防治腳步，讓民眾能安心上山。

觀旅局對此表示，五月中旬將再陸續施放六萬顆平腹小蜂蟲卵加強生物防治，本月三日起每週二次派員利用「吸力機」吸除步道上的荔枝椿象，並以震落撲殺方式消滅荔枝椿象成蟲或幼蟲，降低荔枝椿象族群量，期透過生物及物理防治雙管齊下，提供遊客優質安全的登山環境。

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