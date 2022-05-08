台灣好行大山城區路線 5/2公告

豐原轉運中心即將於年中完工啟用，市議員陳清龍表示，是推動大山城區觀光旅遊的契機。圖為東豐綠廊自行車道。（資料照，記者張軒哲攝）

2022/05/08 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕豐原轉運中心即將於年中完工啟用，中市議員陳清龍表示，是推動大山城區觀光旅遊的契機，他希望開闢以豐原為起迄點的「台灣好行」觀光巴士，可串連豐原、后里的知名觀光景點；交通局長葉昭甫表示，交通局已規劃路線提送市府市區汽車客運審議委員會進行需求審議，並經審議通過後，五月二日發布公車路線釋出公告，申請期限至五月十六日止，徵求有意願業者提出經營申請。

陳清龍指出，豐原有水岸花都的葫蘆墩圳，因花博聲名大噪的軟埤仔溪水岸步道、舊頂街派出所、東豐自行車綠廊；后里則有后豐鐵馬道、五星級動物之家、花田綠廊環保公園等知名景點，但二個地區卻無任何大眾運輸工具可串連，大眾運輸不便，阻礙觀光客到訪意願，更嚴重阻礙二地繁榮發展。

豐原轉運中心既然將要啟用，陳清龍建議市府爭取「台灣好行」觀光巴士，串連豐原、后里的知名觀光景點，吸引更多自由行、背包客前來旅遊。

交通局表示，此路線串聯豐原車站（轉運中心）、葫蘆墩公園（含第五區）、后里動物之家、后里環保公園、后里馬場、月眉糖廠、麗寶樂園、泰安鐵道文化園區、中社花市等景點周邊，目前是規劃假日行駛共六個班次，也將視乘車狀況評估平日開行班次的可行性，後續觀旅局也規劃向交通部觀光局申請台灣好行計畫。

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