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    首頁　>　臺中市

    民調落後盧秀燕 蔡其昌：有信心拉近

    立法院副院長蔡其昌（右一）昨參加「惠中寺佛誕節暨孝親報恩活動」指出，有信心很快能將民調差距拉近到五％。（記者張瑞楨攝）

    立法院副院長蔡其昌（右一）昨參加「惠中寺佛誕節暨孝親報恩活動」指出，有信心很快能將民調差距拉近到五％。（記者張瑞楨攝）

    2022/05/08 05:30

    近期民調差距約14％ 將努力爭取認同 短時間內拉近到5%

    〔記者張瑞楨／台中報導〕近期一份民調顯示，國民黨現任市長盧秀燕支持度四十一％，挑戰盧秀燕的民進黨立法院副院長蔡其昌廿七％，差距約十四個百分點，蔡其昌昨天強調，這是一場五五波的選舉，他是行動派，用解決台中市的問題，來取得市民的信任，他有信心能在很快時間內，將民調拉近到五％；對此，中市新聞局與盧秀燕皆無回應。

    蔡：民調只是參考 他都尊重

    蔡其昌昨天上午參加「惠中寺佛誕節暨孝親報恩活動」中指出，上述民調與他自己做的民調結果相近，民調只是參考，他都尊重，台中是個五五波的選舉，台中市民很嚴格、對政治人物的標準很高，如果市長做不好，就很容易被換掉。

    他抨擊盧秀燕，上任以來，對於自己提出來的改善空污問題沒有解決，重大市政建設也延宕，讓市民不滿意；蔡其昌於此活動敲許願鑼時，許下三個願望，疫情消退、新的惠中寺早日順利竣工，以及市民選出新的好市長，「這是我給自己的責任」。

    蔡其昌強調，他有信心很快地將彼此民調，拉近到十％，甚至近五％，「我靠的不是造勢」，基於防疫之需，大型造勢活動都停辦，他用立法院副院長的身分，用解決台中市民的問題來參選市長，爭取更多台中市民的認同，「我相信台中市民會喜歡這樣的政治人物」，「我很有信心，因為我知道台中市民要什麼」。

    對此，中市政府新聞局指出，包括民調、空污等問題，市長盧秀燕沒有回應。

    另外，蔡其昌還說，只要能協助民進黨候選人當選，他都願意幫忙，例如他近日就到台北、新北幫忙，並非基於黨籍，而是這些參選人都很優秀。

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