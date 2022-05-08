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    盧秀燕夜探防疫員 陳世凱批作秀

    盧秀燕在臉書貼出夜間到第一線慰勞的照片。（翻攝臉書）

    盧秀燕在臉書貼出夜間到第一線慰勞的照片。（翻攝臉書）

    2022/05/08 05:30

    〔記者何宗翰、張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕台中市確診者上千例，衛生局為了疫調、居隔單，上千名員工人仰馬翻天天加班，市長盧秀燕表示，前晚至衛生局安慰，她向員工們表示辛苦且感謝，員工回應「這是應該的」，讓她感動莫名；但遭民進黨市議員陳世凱打臉，指有基層抱怨夜晚加班已經很辛苦了，還得應付市府長官所謂的「慰勞」，請她不要作秀。

    衛生局人力不足 招募退休醫護協助

    此外，衛生局人力不足，盧秀燕在前天同意衛生局對外招募工會及退休醫護來協助，衛生局長曾梓展表示，外聘的月薪臨時人員約四十八人，分配到各衛生所，將還會聘時薪的退休人員，而民政局長吳世瑋表示，由於關懷包都是里幹事發放，有時里鄰長會協助，發放工作將在下週四開始委託外送，里幹事就可用心在對確診的關懷及回歸了解地方的本業。

    盧秀燕前天晚上前往慰問防疫人員，尤其今天是母親節，為了市民健康不回家過節，盧秀燕對員工表達抱歉及感謝，但員工們回應「這是應該的」的態度讓她感動莫名，其中一名女員工談及工作態度堅毅，但談及自己的小女兒，女員工掉下淚來，指因為工作及怕自己萬一有病毒會傳染給女兒，已很久沒有跟女兒見面，讓人動容。

    對此，陳世凱昨天在臉書發文請她饒過第一線防疫同仁，請不要將他們變成做秀的工具，基層抱怨夜晚加班已經很辛苦了，還得應付市府長官所謂的「慰勞」，並喊話「如果您是真的體恤同仁，請放下所有虛假的面具！」。

    陳世凱表示，市長應發自內心關心他們的辛苦與壓力，而不只是去發發食物、拍拍照、貼貼臉書，為自己包裝！這或許可以騙得了市民，但騙不了這些第一線辛苦的防疫同仁。

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