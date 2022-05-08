守護孩子 中市設兒童快篩得來速

市長盧秀燕宣佈，為了守護孩子，全市一百三十家兒童專科診所與十家大型綜合醫院合作，推出「兒童快篩得來速」就醫機制。（台中市府提供）

2022/05/08 05:30

130家兒童專科診所、10家大型綜合醫院合作推兒童就醫機制

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕台中市日前「快篩陽得來速」效果不錯，市長盧秀燕昨天在防疫記者會宣佈，今天起台中市將為兒童設篩檢的綠色通道，全市一百三十家兒童專科診所與十家大型綜合醫院合作，推出「兒童快篩得來速」就醫機制。

盧秀燕表示，五月三日推動的快篩陽得來速的綠色通道深獲好評，為了守護孩子，特為兒童就醫提供一個綠色通道機制「兒童快篩得來速」，即日起全市一百三十家兒童專責診所與十家大型綜合醫院將展開此一就醫機制。

兒童透過診所轉介到醫院

市長盧秀燕表示，如家中的小孩有發燒、呼吸道症狀，家長並無快篩試劑，可就近到全市一百三十家兒童專科診所看診，若醫生覺得症狀是一般症狀，就看診領藥後回家休養，但若覺得是新冠肺炎的症狀，就轉介到十家醫院進行看診。

快篩陽 兒科醫師直接看診

醫院將會為兒童進行快篩，若是陰性就可回家，但若是陽性，就進行PCR採檢，透過綠色通道安排兒科醫師看診，若是狀況不好，就評估收院治療，若但是身體狀況無異常進行衛教後，再返家等候PCR結果，衛生局表示，一旦PCR結果出來是陽性，衛生局就開始進行是否居家照護流程。

衛生局指出，十家兒童得來速醫院，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區大甲院區等；另一百三十家兒童專科診所，可上官網查詢。

18歲以上快打站 下週六設置

此外，台中市昨天為二十五歲以上的民眾設四十七站疫苗快打店，市長盧秀燕昨天視察南屯的快打站表示，下週六再為十八歲以上民眾設快打站，希望能大幅提高第三劑疫苗涵蓋率， 截至昨天上午，台中市第一劑八十九點四六％、第二劑是八十四點六一％、第三劑是六四點二六％，均優於全國平均。

即日起 不再公布足跡熱點

另由於台中市本土個案新增二五一七例，足跡遍及各區域，鑑於全國疫情升溫，盧秀燕表示，全國各地都是熱點，即日起不再公布足跡熱點。

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