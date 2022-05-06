（台中）學生爆被要求讓宿舍 東海：詢問自願

2022/05/06 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有一位東海大學學生向本報報料，指學校說為體恤確診者，要以學校為家，要學生空出宿舍給確診者居住，還說是自願，但卻有學生在Dcard爆料指自己可能是密切接觸者遭學校要求回家，而且是前天晚上通知就要求回家，另外，學校說要遠距教學，眾人以為是全校都採遠距教學，但一詢問根本限於確診學生，學校所公告根本是「假新聞」。

疑似密切接觸者 不知怎麼辦

對此，東海大學表示，學校是要對無法回家的確診學生提供全面留校照顧，因此只會對一般住宿生詢問是否自願讓出宿舍，因此網路上所謂有學生留言，學校要求疑似密切接觸者回家，應該不會有如此，至於，遠距教學問題，前天學校的確有發聲明稿希望全面遠距教學，但是教育部要求不准全面，要實體及遠距混合教學，但昨天晚上教育部已改變立場表示尊重各校，因此是否全面遠距，會遵守教育部的規定。

一名東海大學學生向本報報料，學校昨天表示要讓確診學生以校為家，要學生空出宿舍給確診者居住，還說是自願，但卻有學生在Dcard爆料指自己是可能是密切接觸者，卻在晚上九點遭學校要求回家，讓學生不知要怎麼辦。

另外，學校說要讓住宿生自願讓出宿舍給確診者及居隔者住，還有要遠距教學，但卻未公告給學生知道，學生都是看新聞才知道。

校方︰確診79人 整理出71間

對此，東海大學表示，學校防疫宿舍不足是各校目前面臨到困境，東海大學近幾日都在召開因應對策，本著人道關懷精神，把確診的住宿生留下來照顧，讓確診同學「以校為家」，協助染疫的同學解決巨大的心理壓力，幫助他們無後顧之憂面對所有的狀況。目前初步整理出七十一間，但現今確診者有七十九位，還是不夠，學校會繼續努力。

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