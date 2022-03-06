為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    霧峰清元橋老舊 地方盼改建拓寬

    霧峰清元橋橋齡已超過四十年，橋面寬度僅三公尺。（張芬郁提供）

    霧峰清元橋橋齡已超過四十年，橋面寬度僅三公尺。（張芬郁提供）

    2022/03/06 05:30

    〔記者何宗翰／台中報導〕霧峰區清元橋橫跨北溝溪，是民生路八德巷聯絡市區的要道，但因橋齡已超過四十年，加上居民增加、產業變遷，橋面寬度僅三公尺，明顯不足，且橋面疑似有塌陷問題，前議員張芬郁表示，清元橋過去界定為農路橋樑，應該與時俱進改為一般道路。對此霧峰區長陳宗祈表示，會請相關單位進一步會勘後決定。

    居民表示，清元橋四十年前是當地農產品運輸要道，當年住戶稀少，如今有工廠進駐，每天都有重車往來輾壓，由於橋寬僅三公尺，行人走在橋上都覺得非常危險，且附近為土石流潛勢溪流，一半的溪床被興建成停車場使用，一旦爆發土石流，居民生命財產堪虞。

    張芬郁表示，二○一五年擔任市議員時，就曾接獲民眾陳情，即要求建設局前往了解，但礙於清元橋界定為農路橋樑，非市府建設局所轄，須由區公所介入解決，於是轉由霧峰區公所向主管機關反映、爭取改建，沒想到七年過去了，還原地踏步。張芬郁表示，四十多年來，清元橋從僅有農產運輸功能，變成輸出工廠、工業產品的運輸道路，而銜接的前後道路也都拓寬，不應繼續界定為農路橋樑。

    陳宗祈表示，確實近期聽到地方有聲音希望清元橋要改建，近期霧峰區桐林里也有類似的兩座橋要重建，會再請相關單位進行會勘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨市議員初選 新人拚知名度
    2022/03/06 05:30

    民進黨市議員初選 新人拚知名度

    黑科技再出招！甩開深層脂肪很簡單
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播