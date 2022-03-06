民進黨市議員初選 新人拚知名度

民進黨要參選中西區市議員的西區昇平里長蕭行凱掛上烏克蘭國旗看板，表達對烏克蘭的支持。（擷圖自蕭行凱臉書）

2022/03/06 05:30

〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕民進黨將於四月十一日開始市議員初選，時間緊迫，許多初選選區的新人開始有動作，民進黨在台中市北區提名二席，現任賴佳微將與三位新人陳俞融與楊宗澧及高敏裕競爭初選，而陳俞融及楊宗澧昨天上午九點及九點半分別舉行聲援烏克蘭及競選總部成立活動，包括副院長蔡其昌及多位立委只能兩邊趕場站台，戰火升溫。

蕭行凱、林煜舜 掛看板挺烏克蘭

另外，民進黨要參加中西區市議員初選的西區昇平里長蕭行凱及要參加北屯區市議員初選的平和里長林煜舜，兩人也都掛上有烏克蘭國旗及烏克蘭加油的看板，除了表達對烏克蘭的支持外，也希望透過看板增加自己的知名度。

民進黨市議員初選登記三月二十一日至二十五日，四月十一日至五月三十一日展開初選民調，時間相當急迫，北區二位新人昨天先是陳俞融九點舉辦聲援立法院副院長蔡其昌援助烏克蘭的捐款活動，楊宗澧則是九點半舉辦競選總部成立，立院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、莊競程及林靜儀都是受邀對象。

陳俞融、楊宗澧 辦活動只隔半小時

四人先到陳俞融的服務處參加聲援烏克蘭活動，而立委黃國書、何欣純及市議員何敏誠、謝明源到場表支持，東南區市議員擬參選人何昆霖也到場，蔡其昌致詞表示，聲援烏克蘭的捐款已達二億元，各界捐款持續，最大的希望是烏俄戰爭能儘早結束，眾人也大力推薦陳俞融，指她不但年輕又有國際觀。

活動結束後，蔡其昌、張廖萬堅、莊競程及林靜儀都又趕到附近楊宗澧競選總部的成立現場，也同樣力薦楊宗澧默默從事民主運動，現在浮上檯面，成了巡洋艦，而蔡其昌則表示，只要議員參選人有需要他都會到場支持。

中市北區應選三席，現任為國民黨的陳政顯、陳文政及民進黨的賴佳微，民進黨在北區提名二席，因此除了賴佳微會繼續爭取連任外，新人有陳俞融、楊宗澧外，還有北區邱厝里里長高敏裕將參選，四搶二因此將進行初選，也可預測競爭將相當激烈。

要參加民進黨北屯區市議員初選的平和里長林煜舜，也掛上有烏克蘭國旗的看板（擷圖自林煜舜臉書）

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