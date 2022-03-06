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    自由路「五金拍很大」 民眾搶便宜

    自由路五金電料商圈慶祝五週年，昨天舉行「五金拍很大」活動。（市府經發局提供）

    自由路五金電料商圈慶祝五週年，昨天舉行「五金拍很大」活動。（市府經發局提供）

    2022/03/06 05:30

    〔記者何宗翰／台中報導〕自由路五金電料商圈慶祝五週年，昨天舉行「五金拍很大」活動，電鑽組、美甲機、空氣循環扇、全套板手工具組等商品，通通五十五元為競標拍賣，吸引不少搶便宜的民眾，市議員鄭功進表示，非常樂見傳統「民生五金」的產業行銷策略，也能醞釀出絲毫不比熱門網紅遜色的「叫賣」氛圍。

    自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商業街區，日治時期，東區聚集了百餘家工廠，其中又以製造金屬零件產業為大宗，隨著經濟發展重心轉移，五金電料商圈業者逐漸聚集在舊建國市場旁，因此被稱為「五金街」，是中部早期五金、電子、電料相關產業集中區，也因此形成著名的「黑手仔堀文化」。

    「五金拍很大」行銷活動昨天熱鬧展開，以行動支付消費即可得到熊威工具組，也首次舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」，吸引不少對五金零件、喜愛動手DIY組裝有興趣的民眾報名參與。主委陳永福表示，五金電料商圈是台中精密機械的重要採購地點，還有職人級的專業諮詢，讓消費者能輕鬆享受DIY的樂趣。

    鄭功進建議，除了實體店家，最好加入「直播」讓網民參與，也要結合電子商務平台，才能真正讓產業升級2.0。

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