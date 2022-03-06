暌違2年 大雅小麥產業文化節回來了

麥田稻草人模樣可愛。（記者張軒哲攝）

2022/03/06 05:30

金色麥田浪漫景象 吸引數千人賞麥浪 裝置藝術拍照超人氣

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區是國內小麥大宗產地，每年三月小麥成熟時節，風吹麥浪，陣陣撲鼻的麥香，呈現一片金色麥田的浪漫景象。大雅小麥產業文化節活動因武漢和肺炎疫情停辦兩年，五日於寶興宮熱鬧登場，吉祥物大花虎與稻草人麥田裝置藝術吸睛，吸引數千人前來欣賞麥浪風光。

活動於寶興宮熱鬧登場

小麥是大雅區重要農作物之一，現在正值產季，風吹麥浪，陣陣撲鼻的麥香，呈現一片金色麥田的浪漫景象。大雅區每年小麥種植面積約一二○公頃，產量約二五三公噸。大雅區農會從二○○四年至二○一九年，已連續十六年辦理小麥產業文化節活動，成功擦亮「大雅黃金麥浪」招牌，今年活動登場，吸引不少外地遊客前往小麥的故鄉賞麥浪。

吉祥物大花虎吸遊客拍照

大雅區農會總幹事林國永說，今年小麥產業文化節活動因受疫情不確定因素影響，今年稍微縮小規模，現場搭配麥田裝置藝術，以象徵帶來福氣的大花虎作為吉祥物設計，大花虎手持小麥，呼應大雅的在地文化，吸引遊客拍照同歡。

昨日活動還安排「黃金麥浪體驗拍照區」、「瑞麥豐收尋寶趣」、「虎嘯風生節目表演」及台中市各區農特產品展售等活動，呈現在地產業的麥鄉浪漫意象。

每年大雅小麥成熟期，吸引攝影玩家拍照，今年活動也安排遊客在麥田旁體驗闖關遊戲，提供色彩繽紛的裝置藝術讓遊客在麥田前合影，感受浪漫愜意的春天，大雅區農會指出，麥田大約從三月二十日起會陸續收割，歡迎民眾把握機會賞麥浪，在麥田裡拍照，迎接春天的到來。

大雅小麥產業文化節吉祥物大花虎裝置藝術吸睛。（記者張軒哲攝）

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