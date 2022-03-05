（台中）蔡其昌再號召援助烏克蘭 盧秀燕捐月薪

2022/03/05 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕俄羅斯入侵讓烏克蘭飽受蹂躪，國際紛對烏克蘭提供人道援助，市長盧秀燕捐出一月所得，立法院副院長蔡其昌，他也是興大校友總會理事長，在立院號召企業捐助一千萬元之後，另與中興大學校長薛富盛攜手拋磚引玉，獲校友總會幹部與各系友會熱烈響應。

蔡籲興大校友熱情捐助

中市民進黨市議會黨團成員也捐出一日所得，共計十一萬九千餘元，將全數匯入財團法人賑災基金會，國民黨團不以黨團名義捐出，由黨團依各人意願捐出，無黨籍及跨黨派則表示要詢問成員意見。

台中市長盧秀燕昨天上午宣佈捐出一月所得，給台灣在三月二日設立的烏克蘭賑濟專戶，她說，台灣現在面臨缺電等問題，但請民眾勿忘烏克蘭人民，因戰爭陷入水深火熱，「人飢己飢、人溺己溺，烏克蘭加油」。

她並指出，在台中有位烏克蘭畫家伊凡，已在台中住十多年，已是台中人，長期將台灣與台中的風景入畫，讓外賓認識台灣與台中，也將請市府同仁採購明信片支持。

此外，學界捐助烏克蘭不落人後，興大校長薛富盛率先捐出一日所得，多位主管也響應；薛富盛與蔡其昌並共同號召師生及校友捐款，已有多位企業校友及校內師長，以及興大校友總會幹部與各系友會響應。

蔡其昌指出，他日前率先發起「Taiwan Can Help」運動，跟幾個企業界友人合資募款率先宣布捐助一千萬元，行動獲得跨黨派廿餘名立委的響應，連同他在內，每人皆捐出一日所得，因他是興大校友總會理事長，不少校友也表達心意，再跟興大校長薛富盛一起號召興大人一起援助烏克蘭，盼讓烏克蘭人感受到台灣人的支持心意。

民進黨議會黨團 1日捐

民進黨台中市議會黨團昨天發起捐出一日薪資，黨團總召江肇國表示，看到烏克蘭平民撤離、家園戰毀的畫面，黨團議員深感難過悲痛，因此黨團全體二十六位市議員願捐出一日薪資，將全數匯入財團法人賑災基金會，也希望國人一同響應。

國民黨黨團書記長吳瓊華表示，不會以黨團名義捐款，尊重黨團成員個人捐款意願。

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