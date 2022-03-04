台中管制生煤條例被函告無效 市府敗訴

2022/03/04 05:30

〔記者楊國文、蔡淑媛／綜合報導〕台中市政府六年前施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，卻被行政院以該條例部分條文，牴觸空氣污染防制法等規定，函告「應屬無效」，台中市政府不服，提告請求撤銷，台北高等行政法院認定，中市府若對函告有意見，應該聲請釋憲，且行政院函告並非行政處分，提起訴訟於法未合，裁定駁回，中市府提起抗告，最高行政法院認同台北高等行政法院見解，昨天駁回抗告，全案確定。

對此，中市環保局長陳宏益表示，當時採雙軌因應，中市政府提出行政訴訟，台中市議會也聲請大法官釋憲，現在台北高等行政法院認為非行政訴訟，不適用行政訴訟，因此環保局將等待大法官釋憲，再做後續因應。

環局︰不適用行政訴訟 將等釋憲

最高行政法院裁定指出，依北高行裁定意旨可知，地方自治團體（縣市政府）的自治條例受到函告無效，得由地方立法機關（縣市議會）就事件性質，聲請司法院解釋，無須透過行政訴訟進行救濟，因此，中市府不服函告，提起撤銷函告的行政訴訟，於法不合。

最高行政法院也表示，本案已由台中市議會向司法院請求釋憲，中市府卻又提起行政訴訟，並無實質救濟功能，應由憲法法庭繼續審理釋憲，無須再以行政訴訟進行，因此中市府抗告為無理由，裁定駁回，全案確定。

此案源於台電台中發電廠（中火）三度超量使用生煤，三年前被中市府依自治條例連續開罰，同時廢止二號、三號機生煤使用許可證；但行政院前年三月函告該條例部份條文無效，中市府遂提出行政訴訟。

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