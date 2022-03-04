（台中）污染難擴散 大里、霧峰空品亮紅燈

天空灰濛濛，台中市16個測站幾乎是橘燈，大里、霧峰站更是亮起紅燈。（記者蔡淑媛攝）

2022/03/04 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕說好的「市長換人、空氣換新」呢？台中市昨日天空一片灰濛濛，許多人在戶外片刻，就感到眼睛痛、鼻子發癢，台中市空品測站紛紛亮起橘燈（對敏感族群不健康），昨天上午大里、霧峰站更是亮起紅燈警示（對所有族群不健康），受風場影響，西半部位背風面擴散條件差，空質品質跟著變差，台中市環保局提醒，四日仍亮橘燈，此波空品不良，恐得等到三月六日午後，才會大幅減緩。

今仍亮橘燈 估6日後減緩

環保局表示，東北季風挾帶境外污染物南下影響台灣，昨東北季風及境外污染稍減弱，環境風場逐漸由東北轉偏東風，西半部易有污染物累積，空氣品質轉差，呈現橘色提醒等級，四日將轉東南風，西半部位於背風面擴散條件較差，空品持續不良。

行政院環保署預測未來一週，四日環境風場為東南風，竹苗以南地區污染物仍易累積；五日東北季風稍增強，六日至八日受大陸冷氣團影響，竹苗以北空品區擴散條件好轉，中部以南空品區仍易有污染物累積，但空氣品質受氣象條件影響大，還有相當的不確定性。

中龍預計降載12％產能

環保局指出，昨日適逢全台大停電，中火為求供電穩定，無法執行降載措施，經協調，中龍公司將安排動力、生石灰、礦泥拌合等工場進行定修及歲修，再加以配合調整產能及加強減排，預計降載十二％產能，另外，市府將持續執行各項空品應變措施，也呼籲各污染源配合降載減排；另昨日及今天適逢農曆初一、初二，依傳統信仰有祭拜習俗，呼籲市民朋友響應環保祭祀、減燒金紙，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動或避免長時間於戶外活動。（相關新聞刊A8）

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