民進黨二選區議員提名 恐生變

林佳龍推出自己子弟兵林佳儀（右）參選。（林佳儀提供）

2022/03/03 05:30

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨中執會昨天開會，原本中市黨部已開會決定在二選區市議員要提名三席，未料立委蔡其昌辦公室主任陳大鈞提案要求在實力原則下改成二席，而此提案勢必造成林佳龍子弟兵林佳儀的出線生變，正國會系統中執委也出聲反對，最後出動主席蔡英文裁示，台中二選區提名席次，將由她來了解後決定。

提三席或二席 蔡英文了解後再決定

而這也成為全國各議員選區提名席次中，惟一討論生變的選區，台中市黨部主委李天生表示，實在不能接受地方黨部決定的席次，竟在中執會被卡，但因為是主席裁示，也只能接受，但希望主席能夠了解該選區有機會上三席，能維持原本地方決議。台中二選區（清水，沙鹿及梧棲），民進黨目前現任二席楊典忠及王立任，另外則是國民黨籍的議長張清照，副議長顏莉敏以及無黨籍但被視為跟民眾黨互動良好的陳廷秀，民進黨地方黨部通過提名三席，一般認為除二位現任議員外，曾被林佳龍公開推薦，屬台灣正青成員的林佳儀，將可不必通過初選就能獲提名。

但這個提名方式一開始就讓立法院副院長蔡其昌非常不滿，認為該選區本屆王立任原本落選，是因為有人被解除資格才遞補，選區綠營實力不足以上三席，他不接受「硬提」三席。台中政壇議論紛紛，認為王立任是蔡其昌子弟兵，林佳儀則是林佳龍力捧的政治新血，此次提名的背後引發的是二位「掌門人」之爭。

立委蔡其昌（中）和議員王立任（左）及楊典忠（右）互動良好。（蔡其昌辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法