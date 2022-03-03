北區居交通樞紐 二分局績效最高

2022/03/03 05:30

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕台中市警局統計，近期抓酒駕績效最好的分局，竟是以文教學校鼎盛聞名的第二分局（北區），第三分局（東、南區）與夜店、酒店密度高的第六分局，則並列第二名，有趣的是，酒駕嫌疑人的樣態千奇百怪，包括宣稱「我只有抽電子煙」，更有不少嫌疑人否認喝酒，「都是吃薑母鴨惹的禍」。

酒駕嫌犯卸責 推說吃薑母鴨最多

市警局統計，抓酒駕績效最高，依序為二分局的一百八十三件，三分局與六分局各一百五十一件，霧峰分局與一分局位居第四、五名，各為一百四十四、一百四十一件，其中，二分局轄區北區，是中市面積第四小的行政區，又是學校密度最高之區，酒駕取締件數高居第一，該分局研判，可能是北區位處中市交通樞紐。

並列第二的三分局、六分局，也都持類似看法，掌管東、南區的三分局認為，該分局轄區與太平、大里、烏日接壤，另外，傳統市場頗多，也是原因之一；有金錢豹、海派等夜店的六分局，也認為轄區西屯區，與海線、大雅、北屯接壤，位處交通要衝，是主因之一。

警方近期取締酒駕時，剛好數波寒流來襲，「吃薑母鴨」成最佳脫罪之詞，上月底四分局攔查酒駕的傅姓駕駛人，他宣稱是「剛抽完荔枝口味電子煙」，員警直呼「不可能」，他才承認喝數碗薑母鴨湯祛寒，依公共危險罪法辦；二分局前天（一日）攔查騎機車蛇行的騎士，他堅稱「只是下班後吃個薑母鴨」，酒測濃度未達法辦標準，員警當場開罰單，最重可處九萬元，吊扣駕照二年。

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