警「掃除醉犯」 3個月取締1791件

市警局製作六千張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片。（警方提供）

2022/03/03 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局最近執行為期三個月「掃除醉犯」防制酒駕專案，投入大量警力取締酒駕，績效高達一千七百九十一件，依公共危險罪移送一千一百一十二人，強力取締已見成效，近期酒駕事故傷亡人數，比去年同期降低，警方強調，嚴抓酒駕會持續不間斷，籲民眾勿以身試法。

二二八連假期間，台中市警局全面防堵酒駕情事，動員近百名警力，展開為期三天取締酒駕專案，針對易酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，實施高強度路臨檢勤務，計取締酒駕九十九件、移送法辦七十人。

二二八連假取締99件、送辦70人

市警局交通大隊統計，從去年十二月一日起，至今年二月二十八日止，為期三個月的「掃除醉犯」（防制酒駕專案），共投入警力四萬三千多人次，取締酒駕一千七百九十一件，移送法辦一千一百一十二人，這段期間酒駕引起的交通事故有四十一件、死傷三十九人，與去年同期相較，取締件數減少五百十七件，交通事故減少三十件、死傷減少三十三人。

交大大隊長徐坤隆指出，取締件數逐年遞減，除了疫情關係，酒駕肇事令人深惡痛絕，民眾代駕觀念的提升，以及修法提高刑度，這些都是原因，二二八連假期間為避免「報復性酒攤」衍生酒駕，市警局先前已製作六千張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供代駕服務業者的聯絡方式，並載明最新酒駕罰則修正重點，消費者飲酒後務必指定代駕，亦可下載各式叫車APP，切勿冒險酒駕。

警方強力執法 宣導酒後代駕

市警局長蔡蒼柏表示，除警方強力執法，特別針對販售酒類餐廳、小吃部及KTV等公共場所業者，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等社會責任，但要徹底根除酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手，民眾勿心存僥倖酒駕上路。

二二八連假三天就取締酒駕九十九件。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法