明道中學電腦出包 國三數學競試重考

2022/03/03 05:30

選擇題答案卷資料不見 校方強調是相對公平補救方法

〔記者陳建志／台中報導〕台中市私立明道中學二月中舉行校內的國三學業競試，沒想到因為答案卡的資料，卻在電腦進行系統更新時遭刪除，其中，國、英、社會、自然科，經重新讀卡而救回，數學卻因答案卡已發給學生無法收回，校方決定昨天下午重考數學選擇題，因成績占校內直升高中成績超過十％，部分學生抱怨不公平，副校長陳炤華向家長和學生致歉，他強調，重考是相對公平的補救方法。

有學生怨不公平 上網爆料

明道中學針對國三學生預計舉行三次的學業競試，第二次是二月中旬，卻因為電腦出包，造成國三約九百多人數學要重考選擇題，讓不少學生哀號，還上網爆料。

明道中學副校長陳炤華表示，二月中旬考完後進行讀卡，沒想到二月十七日閱卷中心工程師進行系統更新時，電腦出現錯誤，障礙排除後，系統卻產生不正常回寫，導致答案卷資料全不見。

陳炤華強調，校方在二月十八到廿日連續三天協同外部廠商努力想救回資料，但沒有成功，因這次是仿會考的國、英、數、社會、自然測驗，其中國、英、社會、自然都是選擇題，因此緊急重新讀卡，順利把資料復原，只有數學是選擇題和手寫題答案在同一張，讀完卡後就把答案卷交給老師批改，並發還給同學檢討，因此無法追回重新讀卡。

對直升成績計算影響最小

陳炤華表示，確定資料救不回來後，多次開會討論補救方案，二月廿三日發說明書與道歉信給家長，昨天則舉行國三數學的選擇題重考，大部分家長和學生都能體諒，校方也能理解部分同學的不滿情緒，校方認為「重考數學科選擇題」，是最能確保成績計算公平性，且對同學直升成績計算影響最小的補救方案。

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