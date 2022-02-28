（台中）充電停車格 3月起試辦累進收費

中市3月1日起試辦部分充電車格累進收，避免車輛長時間停放充電車格。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/02/28 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市公有路外停車場充電車格有二百八十五格供車主免費充電，但常被長時間停放，造成需要充電的民眾無法使用，交通局宣佈自今年三月一日八時起，中市部分公有路外停車場充電車格將試辦實施累進停車收費管理，但充電時仍免費，將視試辦情形評估逐步全區執行及充電收費。

防止占用 但充電時仍免費

台中目前共有五百七十五格電動車停車位，其中路外停車格設二百八十五支充電樁，供車主免費充電，交通局長葉昭甫表示，試辦累進收費方式，車輛停越久停車費越高，所有車輛（含電動車）長時間停放充電車格維持收費，但電動車充電時不收費。

全市285車格 40格先實施

充電車格累進費率收費，目前先以自行開單的公有無柵欄路外平面停車場實施，預計十三處停車場包括西屯、豐原、中、西、北區等共四十格，收費第一小時二十元、第二小時四十元，第三小時起每小時六十元計費。

目前中央及地方推電動車減碳政策，電動車車位附設充電設備是方便外出民眾在車子沒電時免費充電應急，屬額外的服務性質，隨著電動車愈來愈多，台中市停管處統計，全市充電樁總電費全年支出八百八十六萬元。

處長盧佳佳指出，目前先試辦部分充電車格累進費率收費，改善車格被占用，增加周轉率，並觀察充電及使用情形，將評估收費樁使用收費，以目前北市的充電車格每小時加收十元，若不充電加收二十元，但中市不一定照辦，將再評估及現地調整。她也說，公有充電車格為慢充，以電動汽車特斯拉來說，充電一小時約可行駛三十八公里，是讓車主充電應急。

台中市議員張耀中也表示，目前電動車在公有停車場充電是免費，電費一年達上千萬，都是公帑支付，遭民眾質疑有公平性的問題，要求市府應思考政策推展。

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