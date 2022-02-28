（台中）景區爆車潮 麗寶、三井單日湧4萬人

潭子區農會舉辦馬鈴薯產業文化活動，民眾親手挖馬鈴薯帶回家，鬧熱滾滾。（記者唐在馨攝）

2022/02/28 05:30

后里泰安賞櫻擠進1.3萬人 千櫻園清晨就有車輛排隊 谷關台8線塞車

〔記者歐素美、唐在馨／台中報導〕二二八連假第二天，台中市麗寶及三井OUTLET單日皆湧入約四萬人，福壽山農場及武陵農場賞櫻人潮也分別有四千五百人及六千人，后里泰安更有一萬三千多民眾前往賞櫻，風景區到處充斥人潮車潮，而由潭子區農會主辦的一場馬鈴薯產業推廣活動不但吸引不少民眾大逛農特產市集，還報名下田挖馬鈴薯，現場鬧熱滾滾。

潭子挖馬鈴薯 親子樂翻

二二八連假第二天，也是人潮大爆發的時候，麗寶樂園渡假區，包括OUTLET及遊樂園，單日湧入約四萬多人，業者估計三天連假人潮將超過十萬人次；台中港三井OUTLET昨也有約四萬人潮，前一天則有三萬多人，三天連假遊客也可望逾十萬人，許多民眾開車到場，停車位一位難求。

上山泡湯 比過年還熱鬧

谷關風景區昨也湧入大批遊客，因為僅有單一道路台八線進出，立體停車場也只有三百多個停車位，皆被停滿，路邊也停滿車輛，台八線整個大塞車；谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，因為連假天氣好，上山泡湯一日遊或住宿遊客增加，比過年還熱鬧。

除了賣場及風景區人潮眾多，許多民眾也紛紛把握連假上山賞櫻，福壽山農場「千櫻園」上午七點半開園，許多民眾昨天清晨五點就摸黑開車到場排隊等候入場，不到上午九點，「千櫻園」一百六十個臨時停車位就被停滿，場方趕緊呼籲遊客將車停到天池或場本部，雖然塞車，但遊客表示「還是值得」，因為櫻花實在漂亮，場方統計，昨天共湧入約四千五百名遊客。

武陵農場櫻花季則採總量總制，昨入場人數也達總額約六千人，廿八日則是櫻花季總量管制最後一天；后里泰安派出所昨也吸引一萬三千多人到場賞櫻，派出所前的道路遊客摩肩擦踵，但人潮多生意也多，攤販則笑呵呵。

一德洋樓 停車等半小時

此外，台中市大坑、鐵砧山、東豐綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道，觀旅局表示，人潮及車潮也很多；另市定古蹟一德洋樓、摘星山莊等也吸引許多遊客到訪，尤其日前剛重新開幕的一德洋樓，停車場整個塞爆，遊客表示，停車要等卅分鐘以上。

后里泰安湧入一萬三千多人場賞櫻，派出所前的道路遊客摩肩擦踵。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法