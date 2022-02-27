中火廢水懸浮固體超標 挨罰234萬

2022/02/27 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台中市政府二○一九年四度稽查台中火力發電廠，發現排放的廢水懸浮固體超標，依違反「水污染防治法」開罰二百卅四萬餘元；台電興訟抗罰，一審台中高等行政法院認為，中火一年被查獲四次超標，造成魚類呼吸受阻而死亡，並影響水生植物行光合作用，情節確實重大，判台電敗訴，最高行政法院日前維持原判，全案確定。

中市府環保局當年第一次稽查，發現懸浮固體超過每公升卅毫克的規定標準；同年三月又兩度到不同放流口採樣，亦超過標準限值；四月稽查時，懸浮固體每公升高達七十二毫克，四度採驗均未過關，依水污法裁處共二百卅四萬六千元，並限期改善。

台電不服，提起行政訴訟，主張稽查當日採樣的水，未進行排除干擾試驗的測試，檢體不具代表性，且未判斷是否屬特殊案例，檢驗結果不可採，一審不採信辯詞，駁回台電之訴。

台電上訴，最高行政法院認為，中火鍋爐發電機的原料是煤和自來水，與檢驗出的「含亞鐵離子之地下水」無關，不會對懸浮固體檢測造成影響，沒有必要過濾再檢測，至於特殊案例等辯詞，台電也無法舉證，另外，台電資本總額四千億元，中火一年卻被查出四次水污染超標，影響生態，中市府裁罰符合比例原則，駁回上訴確定。

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