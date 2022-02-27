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    外埔國中新校舍啟用 盧秀燕、蔡其昌暢談政績

    台中市外埔國中新校舍落成啟用，市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌剪綵時多次互動交談。（記者張軒哲攝）

    台中市外埔國中新校舍落成啟用，市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌剪綵時多次互動交談。（記者張軒哲攝）

    2022/02/27 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔國中南北棟校舍九二一大地震後，經評估耐震力不足有安全疑慮，多年籌劃後，斥資一億四千多萬元打造全新風貌的教學大樓，市長盧秀燕二十六日主持落成啟用典禮，繼前天在清水國中校舍動土典禮後，盧秀燕與立法院副院長蔡其昌再度於外埔國中同場剪綵，兩人也有互動與交談，盧秀燕再度拿出「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的政績口號，蔡其昌則說，清水國中與外埔國中校舍重建，兩件都是自己爭取來的建設。

    斥資逾1.4億打造

    盧秀燕表示，外埔國中從前台中市長胡志強開始規劃、前市長林佳龍編列經費，到她任內編列後續校舍裝修及教學設備預算，還有立法院副院長蔡其昌爭取部分經費，以及市議員吳敏濟、李榮鴻、施志昌會勘並通過預算，外埔國中才能順利落成啟用；她履行「開不了工的要開工，完不了工的要完工」目標。

    蔡其昌說，前天清水國中是從中央爭取一億多元，對地方對海線來說是重大建設，外埔國中也是自己爭取的，硬體設施也是一億多元，當時減項發包，建物蓋好之後，又缺少課桌椅經費，從中央開一次協調會，針對外埔國中爭取的室內課桌椅，這兩項都是在海線爭取的重大建設。

    教育局表示，此校舍重建經費，包含教育部補助三百二十萬元，以及市府籌編工程經費一億四千多萬元，設備經費部分，教育部補助一千三百萬，市府自籌六百萬，共計一千九百萬。

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