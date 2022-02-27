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    《台中》自由路上藝術節 籲除威權象徵

    紀念二二八事件，好民文化行動協會與台中市新文化協會主辦第四屆「自由路上藝術節」。 （記者蘇金鳳攝）

    紀念二二八事件，好民文化行動協會與台中市新文化協會主辦第四屆「自由路上藝術節」。 （記者蘇金鳳攝）

    2022/02/27 05:30

    228事件75週年 民團以電影放映、表演、展覽探討轉型正義

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年是二二八事件紀念日七十五週年，好民文化行動協會與台中市新文化協會主辦「自由路上藝術節」昨天開幕，好民文化行動協會執行長林芳如表示，希望台灣人能記得台灣勇敢的歷史，在轉型正義的歷史裡獲得養分與重生，希望各直轄市政府面對轄內的威權象徵，應思考要如何移除，不能繼續在傷口上灑鹽，移除威權象徵是直轄市政府必須率先去做的行動。

    盼台灣人能記得台灣勇敢的歷史

    該協會及與會者認為，上述威權象徵，包括蔣中正銅像，台中市政府在上月十四日第二屆文資審議，同意拆除原省議會議事大樓朝琴館內，以及議員會館內的蔣中正銅像，不過，台中市西區經國園道、南屯南苑公園等處，以及部分學校，都還有蔣介石銅像，好民文化行動協會執行長林芳如強調，台北的中正紀念堂仍有巨大的蔣介石銅像，對許多政治受難者家屬來說，紀念蔣介石是不正義。

    邁入第四屆的「自由路上藝術節」，從二月二十六日至四月二十四日，以電影放映、劇團表演、黨外雜誌與禁書展覽等多元形式展現，林芳如表示，要讓民眾直視黨國威權統治、集體社會記憶空白的情況，今年活動主題為「對話？如何？」。

    鄭南榕胞弟、「自由之路藝術節」發起人鄭清華表示，政府在處理轉型正義議題時，不要重蹈初期的錯誤，而是讓這個議題持續與社會大眾對話，並培養公民意識。

    立委張廖萬堅說，愈來愈多年輕人投入以台灣為主題的創作，重拾屬於台灣人的靈魂，即便像是碰到類似烏克蘭的處境，也不會只是恐懼。

    藝術節活動昨天下午安排作家朱宥勳「小說中的二二八」講座，二月二十七日在萬代福影城放映入圍金馬最佳紀錄片、法國尼斯影展獲頒最具歷史意識電影的《給阿媽的一封信》，三月五日的互動劇場「無╱法╱對╱白」也同樣涉及政治受難經驗的世代對話，今年同樣有「撐香港」的活動，將在三月十九日放映影片《夏雪將至》，並邀請遭香港指控違反香港國安法的中研院吳叡人教授與談。

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