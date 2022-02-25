《民進黨初選禁用選對會成員照》台中綠營新人 擬請林靜儀、陳柏惟推薦

擬參選東南區市議員的新人陳雅惠，看板只掛與母親、現任市議員邱素貞的合照。（記者蘇金鳳攝）

2022/02/25 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中常會二十三日決議，初選時參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，但不溯及既往，此一決策對需要與大咖合照的新人有很大影響，以中市而言，正國會推出的三位新人，全靠與正國會少主、前市長林佳龍合照來增加能見度，但林又是選對會成員，正國會目前的因應之道，是將請立委林靜儀或基進黨前立委陳柏惟幫忙，正國會中部召集人曾朝榮表示，錯誤的政策應該修改，會向黨中央提出。

不過，新政策對部分新人及老將並沒有影響，例如參選東南區市議員的新人陳雅惠，看板都是與母親、現任市議員邱素貞合照；另一位新人何昆霖，主要與父親、要退休的資深議員何敏誠合照；要爭取連任的老將鄭功進，則是與立法院副院長蔡其昌同框。

民進黨規定選對會成員照片不得作為文宣，成員包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍等人，中市的正國會新人受很大影響，例如豐原后里新人廖芝晏，她才剛推出一波與林佳龍等人合影的文宣。

正國會初步計畫，改找中二選區立委補選成功的林靜儀，或也是正國會的立委陳亭妃合拍競選文宣，或者商請陳柏惟推薦，正國會爭取連任的中西區市議員江肇國，與林佳龍合照看板也不少，他覺得很多政治人物是「公共財」，中央為何突然限制，讓他相當錯愕。

爭取連任的市議員鄭功進，看板是與立法院副院長蔡其昌的合照。（鄭功進提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法