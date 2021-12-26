金色葫蘆墩光藝術展演 無人機吸睛

「金色葫蘆墩」光藝術展演無人機點亮夜空。（記者張軒哲攝）

2021/12/26 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕全城亮起來！市府繼日前於石岡登場的山城花漾藝術燈節點亮台中市之後，「金色葫蘆墩」光藝術展演即日起至明年一月九日於豐原葫蘆墩公園登場，透過首次規劃無人機於葫蘆墩公園第五區軟埤仔溪水面展演，結合燦爛奪目的水面燈光及音樂的躍動，讓欣賞的民眾大呼過癮，民眾還可在明年一月一日及一月八日晚間七時感受全新的視覺、聽覺雙重饗宴！

「金色葫蘆墩」光藝術展演前晚耶誕夜以精彩無人機展演「生命的色彩」揭序，此作品曾榮獲MUSE鉑金獎及DRIVEN x DESIGN紐約設計大獎銀獎。副市長令狐榮達指出，從耶誕節、新年元旦、農曆春節到元宵節這一段時間，市府各局處團隊在都會區、屯區、海線、山城都有佈展裝置藝術燈飾，讓大家覺得有溫馨幸福的感覺。

葫蘆墩公園是台中市最大的河濱公園，花博時曾做過展覽場，觀旅局舉辦「金色葫蘆墩」光藝術展演，在第四區跟第五區共有八座的藝術燈飾，河岸美麗的裝置，配合上光影、光環境、音樂以及無人機的展演，「非常有看頭」。

昨日耶誕節，2021NTSO台灣青年交響樂團《耶誕公益音樂會》在美術園道登場，演出莫札特歌劇《費加洛婚禮》序曲、鄧雨賢與李和莆編的《四季紅》等膾炙人口的經典曲目，主辦的立委黃國書表示，這是自己第六年舉辦的耶誕音樂會，昨日雖然低溫，但現場來了近三千位民眾，現場也提供他親自揮毫的春聯供索取。

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