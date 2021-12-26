耶誕、元旦出遊潮 景點訂房客滿

大坑步道在耶誕假日遊客很多。（記者張軒哲攝）

2021/12/26 05:30

谷關、梨山、武陵農場與福壽山農場熱門 大坑步道吸引民眾踏青

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨穩後，國旅大爆發，各景點出現出遊潮，週休二日假期適逢昨日也是耶誕節，許多遊客安排歲末出遊度假，中部天氣平地氣候涼爽宜人，谷關溫泉區一早就湧入遊客，大坑風景區各步道也有許多民眾踏青，但昨日風勢頗大，東豐綠廊騎車的遊客較少。梨山地區一早降雨，天氣濕冷，福壽山農場遊客不如預期多，麗寶樂園一大早即湧入排隊入場的遊客，綿延大約三百多公尺，中午已有近萬人入園。

泡湯旺季 谷關一早就湧入遊客

谷關溫泉區進入泡湯旺季，十一月遊客陸續回流，遊覽車眾多，昨日一早就湧入遊客，谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，上午有短暫飄雨，谷關各飯店耶誕與元旦假期訂房已客滿；大梨山地區梨山賓館、武陵農場與福壽山農場耶誕與元旦假期訂房也客滿。昨日天氣不佳，山區濕冷，福壽山農場副場長王仁助說，昨日天雨，約有四百名團客跟散客上山，較以往假日少，昨日有遊客上山等雪，但還不夠冷，並未下雪。

風勢強勁 高美濕地等地人潮略少

台中市昨日風勢強勁，高美濕地與東豐綠廊、潭雅神綠園道遊客較以往假日略少，未出現爆滿人潮。但大坑風景區多條步道今年經過整修後，登山路徑完善，鄰近台中市區，吸引親子闔家來踏青。

麗寶樂園有大型企業辦家庭日

麗寶樂園昨日指出，除了有大型企業家庭日舉辦，另外許多遊客也表示是趁著疫情相對穩定、歲末年終全家一同出遊，不然感覺一年將盡。另外，全台最大的麗寶落羽松秘境，耶誕假期邀請草地綠市集進駐，千棵落羽松紅葉地毯的歐式浪漫，搭配市集的創意手作，吸引許多遊客前來散心踏青，浪漫溫馨又繽紛。

緊接的跨年假期將至，各縣市主要景點飯店跨年夜與元旦訂房率極佳，谷關、梨山、麗寶福容大飯店因有舉辦跨年晚會，風景區的飯店跨年夜訂房客滿，業者坦言疫情已改變旅遊型態，業績較去年成長。

天氣冷，谷關溫泉區進入泡湯旺季。（記者張軒哲攝）

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