《台中》數位治理局延宕 市府挨批逢林必反

2021/12/25 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市議員林德宇、何敏誠、周永鴻、張家銨昨天在議會指出，數位治理局都已有自治條例，市長盧秀燕不要因為它是前市長林佳龍政策就逢林必反，要求趕快成立。國民黨市議員劉士州反駁，當初林佳龍硬要成立數位治理局，因為快選舉，怕藏有網軍，他全力阻擋，現在又要選舉，若要成立時機不宜；盧秀燕指出，在各方面兼具下整體考量、全面協調。

盧秀燕：怕外界做文章 會整體考量

盧秀燕表示，各界建議增設局處非常多，不論青年局、數位局都很好，市府須全盤考量員額、財務狀況、各局處發展公平性，例如：市府重視青年就業創業，成立專責單位「青年事務股」；至於數位治理局，當時她的確聽到有議員對數位治理局的成立有質疑，她擔心這個時機若成立，外界會大作文章，會整體考量。

議會昨進行明年度市政總預算審查，民進黨市議員何敏誠表示，數位治理局自治條例在林佳龍時代都已通過，員額都有，但市長盧秀燕逢林必反，一直都不成立。

議員指林佳龍任內已有自治條例

何敏誠指出，日前他遇到桃園市長鄭文燦，說桃園市的數位治理局做得多好，讓他非常羡慕，為了警告市府不成立數位治理局，他在民政委員會刪減研考會一元的預算，要求市府趕快成立數位治理局。

強調數位治理的重要 議員批空話

民進黨市議員林德宇表示，市府為了做「台中e指通」APP，在相關預算新增五百萬元，預算額度來到六百八十九萬八千元，過去有許多議員建議「台中e指通」要做APP，拖了一年才增列預算做APP，市府不斷強調數位治理的重要，卻連數位治理局都還沒成立，根本是說空話，已通過組織編制的數位治理局也遲未成立，研考會過去針對台中市數位政策提出報告，完全看不出盧市府數位治理的績效，顯見市長根本就不重視。

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