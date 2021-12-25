《台中》浮編886萬為綁樁？市府：配合區里業務

台中市議員賴佳微（左起）、陳淑華、周永鴻批評民政局明年度預算編列巧立名目，有綁樁之嫌。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/25 05:30

民進黨議員批民政局五筆預算 較前市長任內大增 要求刪除浮編預算

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會昨天進行市府總預算審查有關民政、財經預算，民進黨市議員賴佳微、陳淑華、周永鴻對民政局明年「辦理區里特色推展等相關費用」「區里基層幹部重大建設參訪」等多項預算，都比前市長林佳龍任內大幅 增加提出質疑，由於明年又是選舉年，痛批根本是巧立名目行綁樁之實，要求刪除浮編預算八百八十六萬元。民政局長吳世瑋表示，相關預算都是為了增進各區里長與區公所民政業務員工的見識及為民服務能量，配合實務運作來調整預算編列。

民政局：增進區里長見識 配合實務調整

賴佳微表示，這幾年盧市府針對區里預算不斷擴增，明年是選舉年，市府編了五筆民政預算，相較前市長林佳龍的選舉年，整整多編列八百餘萬，根本是為了綁樁。

賴佳微表示，辦理民政業務志工隊聯繫、訓練、獎勵、表揚及參訪等相關費用，從林任內的九十五萬增加到盧市府一二一萬，還多了一筆三十萬的里鄰長、地方基層幹部及地方人士關懷慰問等費用，「區里基層幹部重大建設參訪，交流相關費用」二零一八年編列一百九十萬，二零二二年增至三百四十萬。

明年區里特色推展預算 增至七百五十萬

此外，「辦理區里特色推展等相關費用」二零一八年編列一百二十萬，二零二二年卻膨脹到七百五十萬。另外，里長、地方基層幹部、地方意見領袖、民政人員業務聯繫、聯誼活動、座談及探訪民隱等費用，從一百萬增加到一百五十萬。

市議員周永鴻表示，他曾多次質疑民政局多筆預算有巧立名目行綁樁之嫌，像「補助本市各區公所推行區里業務、區政特色、重大政策及建設成果等相關費用」在二零一九年盧市府執政後新增，每年編列二百萬。

民政局兩項業務預算 遭疑重覆編列

市議員陳淑華表示，審視盧市府明年度預算編列，發現許多局處都有浮編預算情形。以民政局來說，推行區里重點工作二百三十六萬，補助區里特色業務二百萬等，讓人質疑重覆編列、行綁樁之實，市府應該清楚交代預算。

民政局長吳世瑋表示，明年度配合推展區里特色暨重點業務相關活動，同時加強推動「地方創生」及「各區公所爭取中央經費配合款」，配合實務運作情形調整預算編列。

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