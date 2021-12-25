《台中》爭妍show艷 12公園、路口齊點燈

台中市府在秋紅谷生態公園打造「新（心）好幸福」，搭配聖誕市集帶給民眾跨年的歡樂氣氛。（台中市府提供）

2021/12/25 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中從耶誕節到春節璀璨奪目！建設局推「爭妍show艷」，配合聖誕節、跨年及春節，在台中十二處重要公園及路口佈置可愛主題燈飾，搭配去年度佈展主題燈飾優化再利用，符合循環經濟效益變換，呈現不同風貌，目前均已完成點燈，市府邀民眾一起用「光」揭開二零二二幸福序幕。

「爭妍show艷」首波在中央公園（遊客服務中心旁）、湧泉公園、中清路與環中路口及太原路三段與邱厝北巷口點燈。

第二波於秋紅谷生態公園打造「新（心）好幸福」，搭配聖誕市集帶給民眾跨年的歡樂氣氛；坪林森林公園以「希望森林」為主題，透過聖誕樹帶來濃厚聖誕氣氛；台八線起點豐勢路口呈現「愉悅（魚躍）豐收」，藉由魚躍造型燈箱搭配稻穗燈飾，祈求新的一年豐收大躍進。

此外，北屯兒童公園「鶴歲新春」、沙鹿之翼路口「展翼翱翔」、台灣大道與環中路口「虎show台中」、台三線與中興路口「里好，你好」、三環路與甲后路口「向光」等主題也非常可愛有趣。

建設局長陳大田指出，大台中重要道路節點及走春熱點種植多彩蒔花，遍及山、海、屯區，佈植熱點公園卅二座、重要道路四十條，沿線妝點非洲鳳仙、四季海棠、矮牽牛、一串紅、三色堇與日日春等應景草花，讓用路人在車水馬龍奔波停等之餘，欣賞日夜不同風貌的台中之美。

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