《台中》裝冷氣效率冠六都 盧秀燕大陣仗視察

大鵬國小師生在略帶寒意的風中，列隊歡迎台中市長盧秀燕到校視察，並獻唱聖誕歌。 （記者張瑞楨攝）

2021/12/25 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天在市府官員、議員陪同下，到西屯區大鵬國小視察冷氣安裝成果。大鵬國小校長呂孝修率近二百名師生，在略帶寒意的風中，手持「謝謝燕子市長」等字牌，列隊獻唱聖誕歌，盧秀燕也開心地分送學童小禮物，她強調，中市國小冷氣安裝進度超前完成，效率是六都第一；至於校方上述安排是否妥當？盧秀燕沒回應。校長呂孝修則說，這是晨光時間，讓小朋友多元學習，「校園活動全都是學習的一環」。

手持「謝謝燕子市長」 大鵬師生列隊獻唱

呂孝修強調，上述獻唱與迎接，「讓孩子學到更全面的生活體驗」，記者詢問她是否有拍馬屁之虞？她不斷閃躲，雙手合什說「謝謝」。

校長稱多元學習 避答拍馬屁話題

盧秀燕昨天大陣仗視察大鵬國小冷氣安裝「清涼安心學習計畫」，大鵬國小動員師生在校門旁列隊歡迎盧到來，當時氣溫約攝氏十八度，天空陰霾但沒有下雨，在教師帶領下，學童獻唱聖誕歌，盧秀燕見二、三樓走廊也站了學童，一度揮手致意，並拿著麥克風與學童合唱。

盧秀燕說，除了十二所學校因耐震補強工程等因素，尚未完成冷氣裝設外，中市多數國小教室都已安裝冷氣，效率居六都之冠。另外，在中央與市府補助下，校方也不需為電費發愁，明年入夏，學童可在舒適環境中安心學習。

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