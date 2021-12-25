《台中》平安夜分享甜蜜 珍奶耶誕樹點燈

台中市長盧秀燕昨晚與一千多名耶誕老公公一起過平安夜，為台灣祈福。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/25 05:30

〔記者何宗翰、蘇金鳳／台中報導〕昨晚是平安夜，市長盧秀燕在市府前廣場與超過一千零一位耶誕老公公與民眾合唱「平安夜」，此外，市府在舊火車站前廣場打造高達十米的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，也在昨晚正式點燈，將展至明年一月九日。市長盧秀燕表示，台中是友善的城市，人很甜、城市很甜，美食很好吃，全市景觀很漂亮，歡迎來台中過耶誕。

盧秀燕與一千零一位耶老合唱

民政局昨晚聯合台中市教會發展策略聯盟協會及台中市眾教會共同舉辦「二○二一台中好聖誕—予愛同在」，現場超過一千零一位耶誕老公公，與市長盧秀燕合唱「平安夜」。

盧秀燕並與眾教會牧師共同祈禱國泰民安，疫情遠離。盧表示，昨晚是平安夜，大家聚在一起為城市禱告、為市民祈福，未來要更加努力，未來一年中要行公益、做好事讓城市更好、讓市民更平安。隨後，耶誕老公公帶著平安與祝福到百貨商場、社區鄰里報佳音，發送糖果、聖誕卡等小禮物。

柳川「垂涎六十尺」首座水循環耶誕樹

市府在舊火車站前廣場打造高達十米的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，也在昨晚正式點燈。新聞局表示，世界珍珠奶茶的發源地就在台中，盼透過珍奶甜蜜意象，傳遞台中的美好，日前試燈，引發網友熱烈討論，吸引許多民眾與展覽裝置打卡合照，昨天在舊火車站前廣場點燈，數百民眾屏氣凝神，等待用手機記錄點燈的一刻。

另位於柳川「垂涎六十尺」水循環耶誕樹，則是台中首次以高達二十米的水循環裝置作為主耶誕樹，以循環流動的水代表源源不絕的祈福。市府表示，柳川展示的「一閃一閃摘三星」、「甜到會麋鹿」等燈光裝置藝術，與在柳川登場的「甜蜜夢工廠」、「馬卡龍隧道」等甜點主題裝置，再加上文學館與台中市役所種子廣場上的燈光造景，透過滿滿的甜點佳餚，帶給大家最甜蜜的耶誕回憶。

珍珠奶茶的發源地在台中，台中市府在舊火車站前廣場打造高十米的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，昨晚正式點燈。（記者何宗翰攝）

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