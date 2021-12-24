《台中》跨年晚會周邊 31日下午4點管制

2021/12/24 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年跨年晚會將在水湳中央公園舉行，交通局表示，周邊道路將從十二月三十一日下午四點到翌日元月一日凌晨二點，要自行開車前往或經過的民眾請注意。

交通局表示，為方便民眾前往中央公園，提供四條接駁公車至中央公園，民眾可搭接駁公車前往，四站分別設在捷運松竹線、秋紅谷線、北水湳線、市政府捷運站。

提供四條接駁公車線到中央公園

交通局表示，管制路段人車禁止通行，封街路段有三處，分別為凱旋八街到大鵬路的凱旋路、凱旋二至六街及凱旋東街、凱旋東街至西安街的凱旋七路。

此外，車輛禁止通行有經貿五路、僑大八街至河南路的凱旋路、凱旋路至經貿路的敦化路、經貿五路至河南路的中科路、逢大路至經貿路的大鵬路、西安街及西安街二七七巷、啟航路及啟航東路、啟航一路及啟航二路、經貿二路及經貿三路、凱旋八街。

交通局表示，上述人車禁止通行及車輛禁止通行的道路，將從十二月三十一日下午四點開始到明年元月一日凌晨二點，屆時要前往中央公園參加跨年的民眾請注意。

交通局表示，為避免塞車，民眾可搭接駁車前往，松竹線設在軍福十九路側，秋紅谷線設在市政北七路側、北水湳線設在經貿九路側、市政府線設在文心路路側。

往會場首班車為下午五點 ，末班車十一點三十分，回接駁站首班是晚上十點，末班車是翌日一點三十分。

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