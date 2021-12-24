《台中》大里動感「剎那」主燈 耶誕前夕點亮

陽明大樓光環境展以「豐慶耶誕 雪境樂園」為主題，除大雪人外，還有一百隻迎賓小雪人，鋪設雪綿造景，營造白色耶誕感。（記者張軒哲攝）

2021/12/24 05:30

「映動台中‧光織大里」大型光環境布置開燈 一直亮到明年二月底

〔記者何宗翰、張軒哲／台中報導〕耶誕節將至，台中市府規劃「映動台中‧光織大里」大型光環境布置，昨天晚間在大里運動公園舉行開燈儀式，主燈《剎那》的特色為跳水動感，因此邀請在地奧運泳將王星皓、東山高中游泳隊現場見證，預計將從耶誕節亮到明年二月底。豐原區陽明市政大樓昨晚也點亮五公尺高「大雪人」主燈，以北國雪景風情結合豐原舊地名葫蘆墩等意象，將亮到明年一月九日，市長盧秀燕昨晚參加點燈活動，歡迎民眾參觀拍照，徜徉節慶熱鬧氣氛。

東奧台羽球雙打「關鍵IN」再現

文化局表示，「映動台中、光織大里」跳脫傳統的耶誕主題，主燈《剎那》以跳水選手的預備動作為意象；《關鍵IN》則以巨大的羽球再現東京奧運台灣男子雙打獲得金牌的關鍵壓線時刻；《永恆》則在大型六角球體的不同切面，巧妙安置編、結、織、染、繡的工序技法，呼應纖維工藝博物館。

水利局表示，陽明大樓的光環境展以「豐慶耶誕 雪境樂園」為主題，除大雪人外，還有一百隻迎賓小雪人，佈置區域鋪設雪綿造景，營造白色耶誕感，另打造寬約四公尺雪景意象的豐原（Fengyuan）迎賓立體字，並在市政大樓周圍佈設燈飾及光環境，融合耶誕元素，提升節慶氛圍。

陽明大樓大、小雪人添節慶氛圍

水利局指出，配合全市亮起來，除了豐原區外，南區綠川興大段（學府路至忠明南路）也以「綠川光影幻旅」為主題佈展，結合熠熠生輝、炫美的藝術燈光，帶領旅客一起遊走綠川尋光路線。

全市各處如台中火車站前廣場、柳川、綠川及周邊文史建築台中文學館、市役所等也有美美的燈光佈置，歡迎大家一起來台中迎接美好、幸福的耶誕。

「映動台中、光織大里」跳脫傳統耶誕主題，主燈《剎那》以跳水選手的預備動作為意象，昨天晚間在大里運動公園舉行開燈儀式。（記者何宗翰攝）

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