《台中》搭捷運瘋跨年 元旦凌晨2點發末班車

因應跨年晚會，中捷公司延長服務時間，末班車將於元旦凌晨二點，由北屯總站、高鐵台中站發車。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/23 05:30

〔記者歐素美、張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕再一週就跨年，台中市將在中央公園舉辦跨年晚會，中捷公司服務民眾，延長捷運營運的時間，末班車將於元旦凌晨二點，由北屯總站、高鐵台中站發車，班距也是首次晚上短於白天，十二月三十一日下午四點至晚上十二點，班距縮短為八分鐘，元月一日的凌晨零時至二點的班距，則是縮短六點五分鐘，以快速疏離民眾。

中央公園舉辦跨年晚會

台中市跨年晚會卡司中，有很多年輕人喜愛的藝人，包括玖壹壹、頑童MJ116、天后Ella陳嘉樺與人氣天王周興哲，加上市長盧秀燕也允諾，如防疫許可，跨年晚會開放民眾進場，也會施放煙火，預料將帶來人潮。

可至文華高中、文心櫻花站下車

中捷公司表示，營運時間延長，民眾可搭捷運直接到文華高中或文心櫻花站下捷運，但因為到中央公園有一點距離，需要步行約十八分鐘，或可至市府站或松竹站搭接駁車，下午五點起就會發車至中央公園。

市府站、松竹站也規劃接駁車

晚會結束後，民眾搭乘前往市府站或松竹站的接駁車，最末班為凌晨一點半；到市府站往北屯總站，捷運最末班是凌晨二點十八分，往高鐵台中站則是二點十七分；到松竹站往北屯總站，捷運最末班是凌晨二點三十一分，往高鐵台中站則是二點零四分。

葫蘆墩公園 打造金色葫蘆墩

台中市目前洋溢耶誕過節氛圍，觀旅局在葫蘆墩公園第四區至第五區，打造「金色葫蘆墩」，展期從二十四日起至明年元月九日，每晚五時三十分至十時；二十四日晚間六時及二十五日、明年元旦、一月八日晚間七時，安排無人機燈光展演。

而立委楊瓊瓔也在大雅服務處布置兩公尺高的木製DIY耶誕樹。

谷關與梨山風景區耶誕假期訂房爆滿，麗寶度假區有高達十八公尺的主燈「米娜瓦之樹」，二十五與二十六日在麗寶落羽松秘境，也將舉辦耶誕市集活動。

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