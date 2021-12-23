154投開票所無法監票 林靜儀憂公正性

針對中二選區立委補選投開票所監察員爭議，顏寬恒表示，中選會規定，候選人只能遵照辦理。（記者歐素美攝）

2021/12/23 05:30

立委補選共258票所 每位候選人僅能派1人 到104個票所監票

〔記者陳建志、歐素美、張軒哲、蘇金鳳、歐素美／台中報導〕中二選區立委補選有二百五十八個投開票所，每一位候選人卻只能各派一人，到一百零四個投開票所監票，引起民進黨候選人林靜儀質疑，其他一百五十四個無法派人監票，支持者對此問題反應強烈，認為恐影響選舉公正性，要求盧市長更改現在作法，她並提醒盧秀燕「妳是台中市民的市長，不是顏家的市長」，此一質疑也在昨天的市議會引發效應，兩黨吵成一團，議長張清照只能宣布散會，盧秀燕並未對此議題發言。

林希望市府調整配置方式

民進黨候選人林靜儀昨天表示，監票人員不只是保障候選人公平競爭，也保障民眾投下每一票能被公平對待，這也是市民的權利，希望盧市長能對市民的權利做最充分的保障，也希望市府能調整監票人員配置方式，每一個投開票所都能派人進行監票，確保投票過程的公正性；如果台中市政府還是不願意更改作法，將會和民進黨議員和志工，以外監方式補強。

顏寬恒︰中選會規定遵照辦理

顏寬恒則說，中選會的規定，候選人只能遵照辦理，有多少員額就派多少監察員，對手林靜儀應去向蔡英文總統哭訴，他還強調，其他四位候選人才擔心被政府做手腳。

民進黨議員建議增加監察員

市議會昨天也為此爭議吵翻天，民進黨市議員周永鴻表示，選罷法規定的每一投開票所至少要派二位監察員，二人並非上限，民政局應該要向中選會反映，要再增加監察員，否則市選會主委，民政局長都是市府的人，民進黨怎能相信？

民進黨市議員王立任強調，五個候選人各分配一零四個投開票所，但有兩個人不派，一個分派不足額，可知會其他候選人增派，而非由公所指派，民進黨團成員更在總召謝明源帶領下，拿手板高喊國民黨黑箱作業、執政特權！

國民黨市議員楊正中、李中則反批，這是中選會規定且公平分配，根本是「民進黨耍特權，林靜儀要特權」，國民黨黨團指出，民進黨刻意在監察員人數做文章，抹黑行政中立的市政府，也讓公平競爭的中二選區立委補選陷入紛擾，這是台灣民主之恥。

國民黨黨團書記長陳政顯及執行長吳瓊華指出，各候選人陣營是否要派出足額的監票人員，是各候選人陣營的權利，因為有候選人不派出足額的監票人員，民進黨就主張要把這個名額占下來，這不只是耍特權，也是侵犯其他候選人權利，國民黨團予以強烈譴責，該黨議員也拿出「民進黨要特權」等手板反制。

台中第二選區立委候選人林靜儀（左）針對投開票所監票問題，提出質疑。圖為林靜儀公布「十帖良方」政見，競選總部主委林佳龍（右）贈送為台中失衡發展所開藥方的二本書給林靜儀。 （記者陳建志攝）

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