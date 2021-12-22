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    首頁　>　臺中市

    台中購物節千萬好宅壓軸抽 幸運兒住屏東

    2021/12/22 05:30

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中購物節「千萬好宅壓軸抽」昨天在眾人見證下，由住屏東的陳小姐中獎，她表示，十一月到台中找朋友，花了兩千多元買電子用品，沒想到中了大獎，電話中她頻頻說「心跳好快」、「現在是民國幾年？」，讓現場笑聲一片。

    得主花兩千元買電子用品

    「妳知道我是誰嗎？知道我為什麼打給妳嗎？」，市長盧秀燕昨天致電給陳小姐，知她中了千萬好宅，對方直呼「我不相信！」，盧秀燕感謝陳小姐來台中捧場，證明台中購物節達到行銷全國，她是最好的見證人及最佳代言人，並笑稱「妳就住下來吧，反正都有房子了」。

    除抽出千萬好宅得主，也因登錄金額突破兩百五十億元，加碼抽出一組五十萬元的現金獎得主，並抽出畫家陳向濂與簡錦清捐贈的兩幅畫作「金色年代，鹽來如此」、「一眸」，以及寶之林廢棄家具再生中心提供的沙發實木歐式貴妃椅、魚躍龍門精緻木雕藝品、沙發組及全花梨木實木辦公桌等獎品的得主。

    盧秀燕指出，今年購物節登錄消費總金額破兩百九十一億元，振興加碼措施六都聲量第一，登錄消費總金額有五十三億元來自彰化、南投、新北等民眾，外縣市消費較去年成長逾十倍。

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