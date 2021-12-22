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    首頁　>　臺中市

    《送洗衣精挨告》顏寬恒：被扣帽子 林靜儀慎選競選小物

    2021/12/22 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委補選，前天台灣基進前往台中地檢署，告發國民黨候選人顏寬恒贈送的洗衣精，市價超過卅元，有違反選罷法之虞，民進黨候選人林靜儀昨天表示，她挑選競選小物很謹慎，也沒有財力與資源，送價格較高的物品；顏寬恒則說，洗衣精小物明明就是十六、十七元，卻一定要抹黑、扣帽子。

    台灣基進組織部主任李雨蓁與沙鹿在地律師陳冠琳，前天到台中地檢署進行告發，他們表示接獲民眾檢舉，顏寬恒在大肚和沙鹿的三鹿里等區域，贈送貼有他宣傳文宣的「冬瓜牌洗衣精」，查詢後市價超過卅元，有賄選疑慮。

    林選擇宣傳物品 先問過律師

    林靜儀則表示，競選團隊在選擇宣傳物品前都會仔細評估，並先詢問過律師避免有賄選疑慮，非常謹慎看待，如何讓民眾能拿到自己的資料，與民眾互動，又沒有違法之虞，她說，她的競選團隊沒有能力和財力或資源，可購置價格較高的競選小物輔選。

    顏稱符合法律規範

    顏寬恒則說，贈送的洗衣精小物，明明就是十六、十七元，硬要把它說成四十六元，他質疑說，林的競選幹部去告發，有意義嗎？他質疑基進黨之前送的牙膏，價格是否更高？還有民進黨的蔡易餘委員之前送的洗碗精，價格是否更高？上面還貼著總統的照片，難道跟總統在一起，就可送比較多？

    顏寬恒批評，自己都符合法律規範競選，卻一定要被抹黑、造謠、扣帽子，還在網路上惡意宣傳，希望對手在競選過程，真的符合所對外宣傳的「溫柔、堅定」。

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