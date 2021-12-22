藍讚盧不作秀 綠批無建樹

2021/12/22 05:30

〔記者何宗翰、蔡淑媛／台中報導〕針對台中市長盧秀燕昨天端出的政三年成績單，藍綠議員各有褒貶，市議會國民黨團書記長陳政顯認為她不作秀，具備女性堅強與細膩；民進黨團總召李天生則批評她是騙人市長，上任後空氣沒變好，還阻止中火天然氣機組上線，二○二二年要讓她下架。

陳政顯認為，盧市長城市治理不躁進，推動建設不會造成大抗爭，讓延宕多年的東區大智路打通，另外，肉品市場轉型，空氣品質也有改善，至於輕稅減政部分，他建議簡政便民要再努力。

議會國民黨團執行長吳瓊華認為，市長執政三年來漸入佳境，重視地方聲音與建設，例如烏日的公墓變公園，高鐵特區的道路與環境改善，前竹區段徵收也都按照計畫進行。

民進黨議員陳世凱則認為，盧秀燕這三年來無重大建樹，導致中市人口四十年來首度下滑，這個都市在她手中正在退步。

綠營議員何敏誠表示，盧市長把未開工的要開工，未完工的要完工掛嘴上，代表她沒有自己的施政主張及魄力，都是沿用或變更前朝規劃，成效差強人意。

民進黨議員張家銨也說，盧秀燕市政新規劃少之又少，都拿前市長林佳龍任內的基礎開工動土，同黨議員江肇國、林德宇認為，盧秀燕對於灑幣式、煙火式的活動樂此不疲，屢為個人政治聲量，針對能源、美豬進口議題向中央開嗆，市府團隊更連連爆出行政不中立的爭議，希望盧能做好台中人的市長，不要做特定人士、特定家族的市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法