林靜儀、顏寬恒烏日掃街 交鋒親子政策

民進黨候選人林靜儀（右）昨天在烏日溪南路進行逐戶徒步掃街拜票，親切和民眾握手。 （記者陳建志攝）

2021/12/21 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕台中第二選區立委補選距離投票只剩三週，民進黨候選人林靜儀和國民黨候選人顏寬恒進入陸戰肉搏戰，兩人昨天都到烏日搶票，林靜儀一早先在烏日溪南路站路口，接著沿溪南路挨家挨戶徒步掃街；顏寬恒則到烏日明道花園城菜市場，向攤商和買菜民眾握手拉票，兩人也都瞄準年輕父母的選票，林靜儀主張應設置更多公共設施和親子遊戲空間，顏寬恒則稱公托、幼托等政策三箭都是針對地方的需求。

林靜儀主張提供友善育兒空間

選戰倒數，林靜儀除空戰，也加強陸戰，強調會持續安排掃街、站路口行程，昨天一大早先在烏日溪南路一段、福泰街口，跟上班民眾揮手致意，接著沿溪南路一段徒步逐戶跟民眾拜票，民眾熱情和她拍照，強調會把握時間接觸選民，催出每一張選票。

林靜儀搶攻年輕父母選票，主張應提供更多公共設施和親子遊戲空間，另外也要提供友善育兒空間，包括方便的大眾運輸系統，公辦的空間讓親子閱讀、休閒，並說自己和顏陣營最大的區別是，「我們絕對不會和賭博性電玩有相關」。

顏寬恒辦兒童劇場 與家長交流

顏寬恒昨天同樣在烏日拜票，一大早來到烏日明道花園城菜市場，向攤商和買菜民眾握手拉票，並再度批評「媒體、政論節目配合政府抹黑造謠，全黨全媒體要來扼殺顏寬恒一個候選人」，呼籲選民要明智檢視候選人過去的成績及未來的願景。

顏寬恒同樣搶攻年輕父母選票，除提出公托、幼托政策，選前也將舉辦多場兒童劇場，藉由親子活動跟年輕父母直接交流，包括就業、環境、環保、親子等問題，作為未來若選上立委推行的方向，並說自己的做法已在實行中，質疑對手至今沒有對地方的發展、需求及願景提過任何說法。

國民黨候選人顏寬恒（右）昨天一早就到烏日明道花園城市場掃街拜票。（記者歐素美攝）

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