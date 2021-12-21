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    首頁　>　臺中市

    《台中》公投衝擊明年選情 綠士氣振 藍不認同

    2021/12/21 05:30

    綠營認為選情加分 藍議員表示盧秀燕不表態吸收中間選民

    〔記者蔡淑媛、唐在馨／台中報導〕四大公投以未通過收場，台中市只有在公投綁大選一案中同意贏過不同意，其餘三案，包括反萊豬進口，都是不同意多於同意，政壇觀察這是否衝擊盧秀燕連任市長之路，各有不同看法，有人認為盧秀燕想吸收中間選民成功，但也有人認為藍綠恢復五五波，綠營士氣大振。

    四大公投 台中三案不同意

    台中市四項公投的投票率都超過四成二，其中「核四重啟」同意票為四十七萬四千四百二十三票，不同意票為五十萬七百八十六票，「反萊豬進口」同意票為四十八萬四千六百一十二票，不同意票為四十九萬五百二十一票，「珍愛藻礁」同意票為四十七萬六千二百七十九票，不同意票為四十九萬八千四百五十七票，唯一同意票大於不同意票為「公投綁大選」同意票為四十八萬八千六百四十四票，不同意票為四十八萬七千二百八十八票。

    民進黨作戰方式 國民黨應警惕

    對此，是否代表國民黨在台中的基本盤，不再像本屆市長選舉，盧秀燕大贏二十萬票的優勢？藍綠看法各不同，國民黨台中市黨部主委林敏霖認為，投票結果受大環境的影響，與盧市長有無表態沒有關係，國民黨台中市議會黨團書記長陳政顯說，市長表態沒那麼大的影響力，歸咎市長太牽強。

    國民黨籍市議員楊正中則說，這次公投戰，民進黨的作戰方式，應該讓國民黨警惕，如果同樣的方式，明年拿來打市長選舉，真的能夠說沒有影響嗎？國民黨議員羅廷瑋則認為，盧市長這次未明確投入公投宣講，可能影響部分的深藍選民，但卻吸納了更多的中間選民，他認為，如果以市長選舉來說，盧秀燕反而加分。

    而民進黨議員江肇國則認同，盧秀燕想靠打擦邊球迴避表態，以爭取中間選民認同，但擦邊球打到三不同意一同意，尤其是盧秀燕主訴求的「反萊豬進口」也輸了，藍綠的基本盤在台中是否回歸勢均力敵？值得觀察。

    而民進黨議員何文海則說，這次公投結果，看出來綠營士氣被帶動，而所有議員走上街頭，也讓支持者感受到團結氣氛，他覺得這會讓民進黨對下屆市長的選情加分，也會更凝聚，他曾在議會問過盧秀燕要不要選總統？但看來市長選舉，盧秀燕也要小心。

    盧秀燕︰公投就是民意的展現

    對於各方評論，盧秀燕到昨天在議會備詢仍強調，公投就是民意的展現，她尊重民意，也不評論。

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