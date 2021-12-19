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    首頁　>　臺中市

    （台中）綠委︰選民對藍的不信任投票

    2021/12/19 05:30

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛、張軒哲、何宗翰／台中報導〕四項公投結果，國民黨全面挫敗，對此，國民黨前主席、立委江啟臣說，影響公投結果的因素很多且複雜，不論結果為何，國民黨所有黨公職會繼續努力；綠營立委則異口同聲說，國民黨將公投賦予「教訓民進黨、對蔡英文總統不信任投票」意義，拉升為政黨對決，結果卻成為選民對國民黨路線的不信任投票，新任主席朱立倫的威信重挫，內部矛盾將更嚴重。

    至於接踵而來的中二選區立委補選，民進黨立委一致說，宛如對該黨候選人林靜儀打強心劑，至於明年縣市長選舉，因變數尚多而難以評估，但綠營立委都認為，民進黨有機會扭轉劣勢。

    江啟臣︰已對執政者產生壓力

    江啟臣說，他身為公投領銜人，深知公投推動不易，但公投過程中，台灣人民自己做主的意志，已對執政者產生壓力與制衡，他強調，公投決定的是國家、台灣人民的未來，是屬於人民的時刻，不是政黨的時刻，該黨的黨公職會繼續努力。

    民進黨立委莊競程、張廖萬堅都認為，國民黨將四項公投綁一起，拉高為政黨對決，且充滿樂觀信心，結果卻反而呈現選民對國民黨路線的不信任，黃國書認為主因有二，其一是國民黨忽略中間選民感受，其二為黨內「諸侯」立場不一，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等，導致軍心渙散，戰術與戰略失靈，未來國民黨將陷入追究「戰犯」、黨的紀律與民意衝突的兩難處境。

    莊競程與張廖萬堅認為，國民黨內部或「朱侯」矛盾會加深，張廖萬堅說，公投結果有助於台灣未來政局與「後小英時代政局」的穩定，延續蔡、蘇體制，帶領台灣向前，立委何欣純則強調，民進黨未來任務是落實政策，讓台灣往前行。

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