林靜儀︰公投證明 選民不是只會吃炒米粉

林靜儀到中市南區樹義國小投公投票。（記者何宗翰攝）

2021/12/19 05:30

顏寬恒︰結果會全盤接受 補選重心放在中二選區未來發展

〔記者何宗翰、張軒哲／台中報導〕公投結果四個不同意過關，台中第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀表示，這個結果證明選民不是只會吃炒米粉，台灣已經走向了一個成熟的民主社會，對於立委補選還是不能鬆懈，希望所有年輕人要回家投票。國民黨候選人顏寬恒說，公投是一場得來不易的民主，公投結果會全盤接受，補選重心會放在中二選區在地未來發展。

中二選區 幾乎都是不同意票較多

中二選區立委補選倒數三週，沙鹿區多個投開票所四個公投案不同意票數高於同意票數，幾乎呈現一面倒四︰○，包括顏家位於沙鹿區服務處所在的區域，埔子里與三鹿里的投開票所，重啟核四、反萊豬都是不同意票高於同意票。

對此顏寬恒說，大家都看見所有政論節目對他的攻擊指控，都沒提出相關證據，政論節目變成考古或戲劇節目，對公投結果會全盤接受，會將選舉重心放在中二選區在地未來發展，全力衝刺。

林︰不能鬆懈 請年輕人回家投票

林靜儀說，公投結果對於政黨來說最大的資訊，就是對於政策一定要清楚的去對選民做說明，選民有權利知道為什麼這個政策這樣走，而且必須很明確的要讓民眾知道，整個國家的整體利益，以公投結果和一個月前的民調比較，代表選民是肯定這樣的作法。

關於補選，林靜儀說，國民黨的基本盤跟顏寬恒的基本盤，只有一定程度的重疊，顏寬恒的基本盤應該還是更扎實一點，希望年輕朋友不能因為這一次公投的結果大家就鬆懈或放心，拜託大家持續關注她跟對手所提出來的政策跟辯論，一月九日請記得要回家鄉投票。

顏寬恒︰林對公投只有黨意沒民意

顏寬恒昨天投票後批評林靜儀對公投的政見只有黨意沒有民意，酸她是「裝睡的人叫不醒」，自己屢次對四大公投案表達立場，批評對手從來都沒對中二選區未來願景與人民需求提出看法。

林靜儀則說，顏寬恒對於三接遷移後能源如何供應？核四什麼時候真的可以商轉？始終都沒有說清楚，三接如何紓解中火發電，這難道不是選民關心的嗎？公投牽涉國家的能源政策、外交、國際貿易，顏寬恒沒辦法用清楚的邏輯跟理由，來向所有的選民說明，證明他不具有擔任國會議員的資格，不要小看選民的智商。

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