《台中》座談擠爆 陳柏惟籲投不同意罷免

綠營昨天在龍井科比意廣場舉辦挺柏惟反罷免座談會，支持者擠爆會場。（記者陳建志攝）

2021/10/18 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕台中第二選區立委陳柏惟罷免案昨天是選前最後一個週日，陳柏惟繼續在大肚、龍井步行，數百名支持者則擠爆兩場挺柏惟反罷免座談會。對於國民黨主席朱立倫昨再批陳是「三毒立委」，陳柏惟呼籲鄉親出來投「不同意罷免」，23日證明「白賊不能戰勝老實人」。

陳柏惟昨天持續在大肚、龍井區，進行100小時步行選區行程，因近日高雄、新北接連發生讓人難過的重大意外事故，陳柏惟主動請政界朋友留在選區處理大家關注的事，不用來陪他走，且這也是他人生中最重要的時刻，必須自己來完成這項人生課題，因此政界僅台灣基進黨主席陳奕齊陪走，但有眾多支持者隨行反惡罷。

腳底起水泡 堅持走完行程

陳柏惟前天腳底已經起水泡包紮，不過昨天仍忍痛繼續在大肚、龍井區步行，陳柏惟說，一定會走完接下來的行程，這幾天的步行，讓他體會有些時候不要跟人家爭鋒相對，並讓團隊思考未來服務方式的改變。

上任沒放假 選民服務逾3千件

台中市議員陳世凱昨天在大肚、龍井舉辦兩場挺柏惟反罷免座談會，包括立法院副院長蔡其昌、市議員林德宇等人都到場站台，兩場座談會支持者都擠爆會場，大喊「陳柏惟加油」，還上台獻花、擁抱，氣氛熱烈。

陳柏惟表示，罷免是針對選前、選後表現不一致的政治人物，但他上任至今600天從來沒放假，選民服務超過3000件，國民黨卻發動抹黑罷免，說他不支持買疫苗、支持萊豬進校園。陳柏惟呼籲支持者，10月23日出來投「不同意罷免」，讓台灣人民相信，「白賊不能戰勝老實人」、「大黨不一定能戰勝小黨」。

朱立倫昨南下台中市沙鹿區樂群新莊，呼籲眷村居民罷免陳柏惟，還批評陳是想開放毒品、吃毒豬及毒空氣的「三毒立委」。

對此，陳奕齊表示，之前已經一再澄清，陳柏惟從來不支持萊豬進校園；支持的是醫藥用大麻的合法化；從來沒有反對買國際疫苗，反對台灣人注射中國疫苗。至於中火問題，陳柏惟上任後，就立刻找經濟部協商，2020年春節降載的電量，比前一年增加100倍，因國民黨推動的報復性罷免缺乏正當性，才會一路使用造謠抹黑的方式。

陳柏惟昨天在龍井持續進行100小時步行選區行程。 （記者陳建志攝）

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