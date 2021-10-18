《台中》黃國書不連任 牽動議員、立委選情

李中是和黃國書對戰過的資深議員，是否再選受關注。（資料照）

2021/10/18 05:30

民進黨議員江肇國、黃守達更上一層樓機會大增 國民黨李中是否捲土重來 受關注

〔記者蔡淑媛，唐在馨／台中報導〕民進黨籍已三連霸的立委黃國書昨天因捲入學生時代協助情治單位情搜，而宣布退出民進黨且不再連任，而此一宣示不但會牽動下屆立委選情，也恐怕影響議員的選舉布局，而昨天中西區二位綠營議員黃守達及江肇國不約而同在臉書貼文，肯定黃國書，雖被認為是寒冬送暖，但也被認為具有極高的政治意義。

綠營東南區3議員將交棒子女

黃國書曾任四屆議員，並在第五屆議員任內參加立委補選後當選，再連任二屆立委迄今，由於黃國書基層實力雄厚，不再連任後，政壇人士表示，恐怕已提早打亂了各路人馬布局，目前黃國書所屬的台中立委六選區，議員有民進黨中西區的江肇國、黃守達，東南區則有何敏誠、鄭功進、邱素貞，其中東南區三人已表態，下屆議員選舉要分別交棒給子女，這三人是否會挑戰立委？雖然機率不高，但恐怕會有變數，主要是三人的子女能否順利接棒，恐怕也會牽動立委選局，而中西區二位現任議員江肇國、黃守達挑戰更上一層樓的機會則大增。

國民黨方面，目前在中西區有議員張彥彤，以及東南區有李中、羅廷瑋，李中本屆參選立委輸給黃國書，下屆是否捲土重來？選區其他議員是否參選？都形成話題。

政壇人士分析，上述藍綠議員中，除了李中是和黃國書對戰過的資深議員，會不會再選受關注，其餘黃守達、羅廷瑋以及張彥彤都只有一屆議員，因為黃國書提早宣布不選，這些年輕議員會不會在第二屆議員任內就直接挑戰立委？而江肇國如順利連任，就是第三屆議員，若直攻立委有跡可循，也是話題。

不過，由於黃國書立委任期還有二年多，此時宣布不再連任立委時間還很長，而明年底要先選議員，議員選舉結果也會出現變數，由於原本各方預估以黃國書的基層實力及形象，再連任一屆絕對沒問題，但經過此一變局，各方人馬恐要重新布局，也會牽動接下來的議員及立委布局。

立委黃國書（前左二）宣布退出民進黨且不再連任，民進黨議員黃守達（前左三）及江肇國（前左一）在臉書貼文肯定黃國書，被認為具有極高的政治意義。（資料照）

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