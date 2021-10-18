蓋配水池拉管 大坑百戶自來水有解

2021/10/18 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯區大坑民德里地勢較高地區有百餘戶住戶無自來水，加上地勢高低落差大，每遇自來水破管就有2200戶用戶無水可用，立委莊競程爭取台水公司新社區中興嶺一帶，興建配水池及新設管線工程，明年底前完工就能使用較穩定的自來水；立委張廖萬堅也協調市府市政路延伸工程也能採取水管共構方式，方便溪西民眾用水。

台水第四區管理處長王亮中指出，為因應大坑地勢較高地區無預警停水，造成長期供水不穩定現象，經與莊競程、市議員曾朝榮、當地里長等會勘結果，已向國防部軍備局申請租用新社區永興段1073地號部分土地，興建5000噸配水池，由重力流供水方式，供應大坑附近地勢較高區域，預計2022年底前施工完成。

張廖萬堅與市議員林祈烽、張耀中等人指出，市政路延伸到台中工業區路段現正積極進行中，為解決筏子溪兩側自來水供應穩定性，與建設局、台水開會要研商未來道路開闢，自來水管線配合開闢工程採共構方式穿越高鐵、高速公路及筏子溪之可行性，並將於道路底下埋設900MM的自來水幹管，方便西屯、南屯溪西地區（筏子溪以西）的民眾用水。

建設局長陳大田回應，因本工程涉及橋面結構承載力、自來水管線安全及日後維護等因素，將再開會議討論。

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