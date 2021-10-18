「我在梨山不離山」 行銷影片奪美國大獎

梨山地景藝術節作品「魚．筌滿滿」，目前在梨山文物陳列館展出。（參山處提供）

2021/10/18 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光局參山國家風景區管理處於今年3月舉辦梨山地景藝術節，推出的行銷影片「我在梨山不離山Between Mountains」，榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的麥哲倫獎（Magellan Awards）「旅遊目的地－行銷影片」銀獎。參山處在臉書粉專舉辦看影片抽梨山蜜蘋果活動，受到熱烈迴響，不到一天時間，有近2000人上網看影片，參山處特別送出100台斤梨山當季特產蜜蘋果與10名遊客分享得獎喜悅。

榮獲麥哲倫獎銀獎

參山處代理處長曹忠猷表示，今年3月首次於梨山地區舉辦「梨山地景藝術節」，委由桔禾創意公司承辦，以山間遊蹤為策展主題，將在地的泰雅部落文化與故事融入藝術作品，重新梳理與探索台灣最美、最高的山城，宣傳影片獲銀獎，將大梨山的美景推向國際舞台，可望吸引更多的國外遊客來到梨山。

曹忠猷說，得獎影片取景自梨山地區壯闊的峭壁、溪流脈動，並融入編織、圖騰等元素，讓遊客感受到隱密的山間中，飽含著部落人文與風情意象，影片得獎後，參山處為邀請更多的民眾上粉絲專頁看影片，特別抽獎送出100台斤梨山獨特風味的蜜蘋果。此外，參山處並另外抽出20名，贈送文青最喜歡的藝術節限量文創商品。

參山處指出，這項活動雖已暫時告一段落，但精彩的藝術裝置作品仍持續於梨山觀景台、楓之谷、櫻緣丘及梨山文物陳列館等戶外開放空間展出，到梨山地區旅遊的遊客，千萬不要錯過。

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